Über Paris nach Évron: Wildeshauser besuchen Franzosen

Besucher und Gastgeber: Die Wildeshauser verbrachten schöne Tage in Évron. © Stadt

Wildeshausen/Évron – Eine 21-köpfige Reisegruppe aus Wildeshausen hat der französischen Partnerstadt Évron über die Osterfeiertage einen Besuch abgestattet, teilte die Stadt am Freitag mit.

Die Bustour zu dem rund 1. 000 Kilometer entfernten Städtchen führte am Karfreitag über Paris, wo die Wildeshauser einen mehrstündigen Zwischenstopp einlegten. In Évron angekommen, begrüßte Bürgermeister Joël Balandraud die Besucher im Trauzimmer des Rathauses, bevor diese abends ihr Quartier bei den Gastfamilien bezogen.

An den beiden folgenden Tagen gab es laut Mitteilung ein umfangreiches Programm mit dem Besuch eines Mittelalterspektakels, einem Rundgang durch den Nachbarort Sainte-Suzanne, der Besichtigung eines Dorfes, das das Leben im 19. Jahrhundert zeigt. Auch „La mine bleu“ – die blaue Mine – besichtigten die Wildeshauser. Sie ist bekannt für den ehemaligen Schieferabbau in bis zu 126 Metern unter der Erde. Natürlich kam auch die Zeit für gemeinsame Gespräche und der Genuss französischen Essens nicht zu kurz, heißt es weiter.

Nach aufregenden Tagen sei es für die Wildeshauser Gruppe am Ostermontag zurück in die Heimat gegangen. Und so groß die Traurigkeit über das Ende eines gemeinsamen Osterwochenendes sei, so groß sei auch die Vorfreude auf das kommende Osterfest, an dem die Wildeshauser ihre Gäste aus Évron erwarten dürfen.