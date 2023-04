Übel: Auf Parkplatz Schaden von 2.500 Euro verursacht und geflüchtet

+ © dpa Polizei im Einsatz. © dpa

Ein Unbekannter hat am Donnerstag, 6. April, auf dem Parkplatz des E-Centers in Wildeshausen einen Schaden an einem Auto verursacht und ist geflüchtet.

Es entstand nach Angaben der Polizei ein Schaden von 2.500 Euro. Die Geschädigte hatte ihren grauen Kleinwagen der Marke Kia gegen 8.30 Uhr auf dem Parkplatz am Westring abgestellt. Als sie gegen 15.30 Uhr zurückkehrte, stellte sie den Unfallschaden fest.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben könne, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Wildeshausen unter Telefon 04431/941115 in Verbindung zu setzen.