So klappt´s mit dem gebrauchten E-Auto

Von: Ove Bornholt

Teilen

Die Zahl der E-Autos auf den Straßen in Niedersachsen hat sich im vergangenen Jahr verdoppelt. Mittlerweile sind etwa 107.000 E-Fahrzeuge unterwegs. © Michael Gstettenbauer/Imago

Der Markt für gebrauchte Elektroautos wächst. Rund 60 Fahrzeuge rund um Wildeshausen sind im Angebot. Der TÜV gibt Tipps, was beim Kauf zu beachten ist.

Wildeshausen – Langsam entwickelt sich der Markt für gebrauchte Elektroautos. Wer in einem 20-Kilometer-Radius rund um Wildeshausen sucht, findet gut 60 Angebote von Händlern und privaten Besitzern, die ihr E-Auto verkaufen wollen. Doch ist es eine gute Idee, ein gebrauchtes E-Auto zu kaufen? Und: Worauf muss man achten? Diese Fragen beantwortet Ralf Uetrecht, Leiter der TÜV-Station in Wildeshausen, in einer Pressemitteilung.

Ein Verbrenner vom Zweitmarkt wird nach dem allgemeinen Pflegezustand und den gefahrenen Kilometern bewertet. Bei Elektroautos steht zusätzlich die verbleibende Reichweite im Fokus – und die ist vor allem abhängig vom Gesundheitszustand der Batterie, dem sogenannten „State of Health“ (SoH). Da die Ansprüche an die Reichweite individuell sind, sollte diese Frage vor dem Kauf eines E-Autos aus zweiter Hand unbedingt geklärt werden, rät der TÜV. „Wenn man das Fahrzeug nur für kurze Stadtfahrten benötigt, reicht vielleicht ein Wagen mit einem niedrigeren SoH-Wert und somit verringerter Reichweite aus“, erklärt Uetrecht. „Soll es jedoch mit dem E-Auto in den Urlaub gehen oder sind regelmäßig längere Fahrten geplant, ist ein hoher SoH-Wert unbedingt zu empfehlen“, ergänzt er.

Leistungsfähigkeit der Batterie sehr wichtig

Die Leistungsfähigkeit einer Batterie ist allerdings nicht sofort ersichtlich. Mit dem bloßen Auge könnten selbst Fachleute diese nicht präzise bestimmen, so der TÜV. „Lange gab es nur die Möglichkeit, den SoH mittels herstellereigener Prüfgeräte einzuschätzen. Unabhängige Kontrollsysteme werden aber immer genauer und populärer. Diese lesen neben den aktuellen Werten der Hochvoltbatterie zudem die Batteriehistorie und somit das Nutzerverhalten aus, um den SoH zuverlässig zu bestimmen. Derzeit bieten wir mit einem Partner solche Batterietests auf Anfrage an“, erklärt Uetrecht. Ein Zertifikat für den Batteriezustand eines Elektroautos ist in Deutschland bisher zwar nicht gesetzlich vorgeschrieben. „Beim Kauf aus zweiter Hand ist ein solches Dokument aber zu empfehlen, um mögliche Unannehmlichkeiten zu vermeiden“, sagt er.

Die Bremsen können laut TÜV eine Schwachstelle bei E-Autos sein. „Bei der Hauptuntersuchung treten überdurchschnittlich oft Mängel an den Bremsen auf“, so der Stationsleiter. Ein Grund ist die Rekuperation, mit der Bewegungsenergie beim Abbremsen zurückgewonnen wird. Sie entlastet die klassischen Betriebsbremsen derart, dass sich der Reibwert der Beläge reduzieren und Rost entstehen kann. Uetrecht: „Wer einen gebrauchten Stromer kaufen will, sollte bei den Bremsen genau hinschauen – ein neuer Satz kann teuer werden.“