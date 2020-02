Türknauf wurde erst 1969 hergestellt

Wilhelm Nehrkorn erhielt Auftrag von der Stadt / Rosette stammt aus den 1930er-Jahren

+ Die Türknäufe am Rathaus sollen von Schmied und Schlosser Wilhelm Nehrkorn hergestellt worden sein. Foto: dr

Wildeshausen – Es gibt Neuigkeiten zu den Türknäufen am Wildeshauser Rathaus, die ein hakenkreuzähnliches Muster aufweisen: Nachdem die beiden Knäufe am Wacheeingang zur Westerstraße am 19. Dezember nach einem Hinweis unserer Zeitung auf Anweisung von Bürgermeister Jens Kuraschinski abmontiert und unter Verschluss genommen wurden, hat sich der Wildeshauser Kunstschmied und Schlosser Wilhelm Nehrkorn am Freitag beim Bürger- und Geschichtsverein gemeldet und berichtet, dass er die Knäufe erst 1969 aus Eisen geschmiedet hatte. Er hatte im Dezember das Foto von den Knäufen in der Zeitung gesehen und in seinen Unterlagen festgestellt, dass er am 19. Februar 1969 den ersten Auftrag von der Stadt erhalten hatte, einen handgeschmiedeten Türknopf mit dem Muster der vorhandenen Beschläge herzustellen. Im Jahr darauf, so Nehrkorn, habe er den Auftrag für einen zweiten Knauf erhalten. „Eigentlich müsste die Stadt darüber Unterlagen haben“, betonte er am Montag gegenüber unserer Zeitung.