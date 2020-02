Türknäufe werden nie wieder angebracht

Wildeshausen übergibt Exponate an Geschichtsverein / Suche nach Ersatz

+ Ein Bild aus der Vergangenheit, denn die Türknäufe werden nie wieder an die Rathaustür angebaut. Foto: dr

Wildeshausen – Die kurz vor Weihnachten in die Schlagzeilen geratenen Türknäufe am historischen Rathaus in Wildeshausen werden nie wieder den Eingang an der Westerstraße zieren. Das teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Da unklar sei, ob die dazugehörige Rosette eine nationalsozialistische Vergangenheit habe, werde es einen provisorischen Griff geben, bis „eine endgültige Entscheidung für einen adäquaten Ersatz gefunden wird“, so Pressesprecher Hans Ufferfilge. Sobald dieser eingetroffen sei, werde die Stadtverwaltung darüber informieren.