25 Türchen öffnen sich im Advent

Aktionen von Weihnachtsmärkten über Konzerte bis hin zu Basteln und Singen

+ Freuen sich auf die Adventszeit: Daniela Baron vom Stadtmarketing, Bürgermeister Jens Kuraschinski sowie die Organisatoren der Türchen-öffne-dich-Aktion Anke Strömer, Anke Koch und Thorben Kienert (von links). Foto: bor

Wildeshausen - Von Ove Bornholt. Was wäre die Adventszeit ohne Plätzchen, Punsch, Weihnachtsmarkt und Co.? In Wildeshausen laden viele verschiedene Einrichtungen unter dem Motto „Türchen öffne dich“ vom 30. November bis 20. Dezember zu 25 Veranstaltungen ein. Die Spanne reicht von Weihnachtsmärkten über Konzerte bis hin zu Basteln und Singen. Neu dabei sind in diesem Jahr unter anderem die Malteser mit einer plattdeutschen Weihnachtsgeschichte im Pflegezentrum Johanneum. Andere Teilnehmer wie die Grundschule Gut Spascher Sand haben ihre Veranstaltungen deutlich aufgestockt. 25 Termine sind Höchstzahl der Türchen-öffne-dich-Aktion, die jetzt zum achten Mal über die Bühne geht.