Tüftler schonen Ressourcen und Geldbeutel

Rebecca Remke und Roni Moklaschi suchen noch nach Freiwilligen, die das Repaircafé am 17. November im Wildeshauser Jugendzentrum „Jott-Zett“ unterstützen. Dort werden auch Elektrogeräte wieder in Schuss gebracht. - Foto: pp

Wildeshausen - Von wegen „Reparieren lohnt nicht“: Lebensverlängernde Maßnahmen an defekten Alltagsgegenständen und Elektrogeräten führen etliche Tüftler beim Repaircafé im Wildeshauser Jugendzentrum „Jott-Zett“ am Sonnabend, 17. November, von 15 bis 18 Uhr durch. Außerdem gibt es ein buntes Rahmenprogramm.

Streikende Gebrauchsgegenstände, defekte Fahrräder und auch flickbedürftige Textilien gehören zu den Dingen, die beim zweiten Wildeshauser Repaircafé wieder flott gemacht werden sollen. „Die Bürger kommen mit kaputten Geräten und erhalten Unterstützung bei der Reparatur“, erläutert Rebecca Remke. Sie ist beim Landkreis Oldenburg für das Projekt „Kurze Wege für den Klimaschutz“ und damit auch für Repaircafés zuständig. „Es ist erstaunlich, was alles noch repariert werden kann“, meint sie. Bei den Veranstaltungen geht es darum, Ressourcen zu schonen, weil weniger neu gekauft werden muss. So werde auch unnötiger Müll vermieden.

„Man hört immer: ,Reparieren lohnt sich nicht‘“, berichtet Roni Moklaschi vom „Jott-Zett“. Dabei stimme das oft gar nicht, auch wenn neue Elektrotechnik weniger zugänglich sei. Für das Repaircafé suchen Remke und Moklaschi noch engagierte Bastler und Unterstützer, die sich einbringen möchten. Unter anderem jemand, der Messer schleifen kann. Die Freiwilligen müssen keine Fachleute sein, sich aber „gut auskennen“, so Moklaschi.

Ihm geht es bei der Veranstaltung auch um den sozialen Aspekt: „Die Leute können sich hier auch unterhalten“, so Moklaschi. „Jung und Alt sollen sich treffen.“ Vom Veranstaltungsort sollte sich also niemand abschrecken lassen – jedes Alter ist willkommen. Dazu gibt es ein Kuchenbüfett, für das Moklaschi noch um gebackene Spenden bittet.

Zu Tüftelei und Gesprächen erwartet die Besucher ein breites Rahmenprogramm: So gibt es einen Bewerbungscheck, eine Upcycling-Aktion, Infostände zum Naturschutz sowie Handy- und Energiesparberatungen. Ferner sind eine Kleidertausch-, sowie eine Bücher- und Spielzeugbörse geplant. Für Kinder sind außerdem eine Bastel- und Malecke vorgesehen.

Das erste Wildeshauser Repaircafé, das im Februar über die Bühne ging, sei sehr gut angenommen worden. „Wir hatten ein volles Haus“, erinnert sich Moklaschi. Wenn es dieses Mal wieder gut läuft, sollen weitere Veranstaltungen folgen: „Wir würden das gerne quartalsmäßig anbieten“, kündigt Remke schon mal an.

Wer sich als Helfer an der Aktion beteiligen möchte, kann sich unter der Telefonnummer 04431/5868 beim „Jott-Zett“ sowie unter der Telefonnummer 04431/85591 sowie per E-Mail an die Adresse rebecca.remke@oldenburg-kreis.de beim Landkreis Oldenburg melden. J pp