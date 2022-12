Ein fast normaler Tag in der Notunterkunft

Von: Ove Bornholt

Bei der Diakonie in Wildeshausen sind seit mehreren Monaten Flüchtlinge untergebracht. © bor

Wie verläuft eigentlich das Weihnachtsfest in der Notunterkunft auf dem Gelände der Diakonie in Wildeshausen? Groß gefeiert wird offenbar nicht.

Wildeshausen – Weihnachtsessen, Kirche und Tannenbaum? Jede Familie hat so ihre eigenen Rituale zum Fest. Allerdings gibt es auch viele Menschen, die zu Weihnachten einsam sind oder deren Angehörige sich weit entfernt befinden. Wie wird eigentlich in den drei Notunterkünften für Flüchtlinge in Wildeshausen gefeiert? Unsere Zeitung hat bei den Maltesern nachgefragt, die die Unterkunft auf dem Diakoniegelände betreuen.

Erst einmal ist zurzeit nur eine der drei Einrichtungen belegt, nämlich die auf dem Diakoniegelände. Dort sind zurzeit etwas mehr als 100 Personen aus verschiedenen Nationen untergebracht. Laut Landkreis soll die Unterkunft am Westring im ehemaligen Impfzentrum im kommenden Jahr in Betrieb gehen. Das Gebäude ist bereits vom THW hergerichtet worden (wir berichteten). Im Gebäude an der Visbeker Straße, das Anfang Oktober eingerichtet worden war, wohnt zurzeit niemand. Der Landkreis erwartet allerdings im kommenden Jahr viele Flüchtlinge.

Telefonisch in Kontakt mit der Heimat

„An Nikolaus haben wir eine spezielle Aktion gemacht und die Kinder mit einem Zauberer bespaßt“, sagt Ralph Meyer von den Maltesern. Außerdem habe es Berliner, Kuchen und Tee gegeben. Rund ein Dutzend Personen habe teilgenommen.

Nimmt voraussichtlich kommendes Jahr den Betrieb auf: Die Notunterkunft am Westring. © bor

Was den heutigen Feiertag angeht, ist aber nichts Großes geplant. „Wir werden ein paar Süßigkeiten beim Büfett hinstellen“, sagt Meyer. Außerdem sei die Cafeteria weihnachtlich geschmückt. Die Kinder hätten mit der Volkshochschule Schmuck gebastelt.

Insgesamt hat Meyer den Eindruck, dass die Bewohner der Notunterkunft „nicht so erpicht darauf sind, Weihnachten zu feiern“. Es sei eine „sehr ruhige Atmosphäre“ im Haus. Die Bewohner stünden in der Regel telefonisch in Kontakt mit ihren Angehörigen. Bei Reisen zu Familienzusammenkünften gebe es keine große Nachfrage.

Eigentlich fällt das orthodoxe Weihnachtsfest auf Samstag, 7. Januar, nach dem julianischen Kalender. Aber dieses Jahr soll offiziell am 25. Dezember gefeiert werden. Damit soll ein Zeichen gesetzt werden, dass die Ukraine zu Europa gehört. In Russland wird das Weihnachtsfest am 7. Januar begangen.