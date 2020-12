Trotz Lockdown und Feiertagen: Inzidenzzahl hoch

Wildeshausen – Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist im Landkreis Oldenburg um 33 gestiegen.

Damit beträgt die Gesamtzahl der registrierten Infektionen aktuell 2 615 bestätigte Fälle (inklusive genesener und verstorbener Personen) einer Covid-19-Erkrankung, hervorgerufen durch das Virus Sars-CoV-2 (Stand Mittwoch um 12 Uhr). 2 286 Menschen gelten als wieder genesen. 42 Personen sind verstorben.

Somit gibt es aktuell 287 registrierte mit dem Coronavirus infizierte Bürger. In Quarantäne befinden sich derzeit im Kreisgebiet 688 Personen. Die kumulative Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 123,8 auf 100 000 Einwohner (Stand Mittwoch um 9 Uhr). Am Tag zuvor lag sie noch bei 110,8.

Wird weniger getestet?

Während der Landkreis Diepholz mittlerweile einen Wert von 59,9 vermeldet und auch die Stadt Delmenhorst mit 99,3 sowie der Landkreis Cloppenburg mit 117,8 unter dem Landkreis Oldenburg liegen, beträgt der Inzidenzwert im Landkreis Vechta aktuell 162,4. Der Wert ist bindend für Verordnungen und Verfügungen. Die Kreisverwaltung weist jedoch darauf hin, dass die Meldezahlen nach den Feiertagen niedriger sein können als an den übrigen Wochentagen. Grund dafür ist, dass weniger getestet wird. Insofern kann ein Rückgang der Meldezahlen und der Sieben-Tage-Inzidenz nicht als ein tatsächlich rückläufiges Infektionsgeschehen interpretiert werden. Problematisch ist, dass trotz der Feiertage ein steigender Wert für den Landkreis Oldenburg zu verzeichnen ist.

Höchster Anstieg in Wildeshausen

Als Infektionsschwerpunkte werden derzeit die Fleisch- und Schlachtbranche (71 Fälle) und Pflegeeinrichtungen im Kreisgebiet (60 Fälle) definiert. Während in der Fleischbranche die Zahl um sieben sank, stieg sie bei den Pflegeeinrichtungen leicht um drei.

Die Zahl der Neuinfektionen ist in Wildeshausen mit elf am höchsten. Deutlich niedriger liegen sie in Dötlingen (plus vier), Ganderkesee (plus eins), Großenkneten (plus vier), Harstedt (plus zwei), Hatten (plus zwei), Hude (plus vier) und Wardenburg (plus fünf). In Wildeshausen gibt es aktuell 81 Infizierte, in Großenkneten 83, in Ganderkesee 37, in Hatten 24, in Hude 23, in Warenburg 18, in Harpstedt 18 und in Dötlingen neun.