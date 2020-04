Trockenheit macht Landwirten zu schaffen

Wildeshausen - Von Ove Bornholt. Wer durch die Wildeshauser Landgemeinde fährt, sollte die Autofenster geschlossen halten, denn überall wehen Staubwolken umher – aufgewirbelt von landwirtschaftlichen Maschinen auf den Feldern. Für Autofahrer sind die Folgen der Trockenheit in den vergangenen Wochen nur ein kleines Ärgernis, während die Bauern um den Ertrag der Ernte fürchten müssen. „Es ist eine Katastrophe“, sagt Franz-Josef Dasenbrock. Der Kleinenkneter ist Vorsitzender des Ortslandvolks und angesichts des geringen Niederschlags besorgt. „Wenn es in den nächsten 14 Tagen nicht ordentlich regnet, kann es zu spät sein“, befürchtet Dasenbrock ein Jahr, in dem die Ernte so gering ausfällt wie im Rekordsommer 2018.

„Ich weiß von einigen Landwirten in Düngstrup, die das Getreide schon beregnen“, sagt der Landwirt. Er selbst habe etwas bessere Böden mit mehr Lehm. „Aber Anfang Mai werde ich auf jeden Fall auch beregnen müssen.“ Dasenbrock zögert das Bewässern aus mehreren Gründen so weit wie möglich hinaus. Da ist zum einen der Kostenaspekt, der das Beregnen für manche Pflanzen in seinen Augen ganz und gar unsinnig macht. Bei Raps sei der Effekt zu gering, und die Pflanze sei auch nicht wertvoll genug. Zum anderen reagieren Getreide und Co. auf das Wasser. „Wenn du einmal angefangen hast, kannst du nicht wieder aufhören, weil sich die Pflanzen daran gewöhnt haben“, sagt der Kleinenkneter und verweist darauf, dass die Wurzeln dann nicht mehr so tief reichten wie noch in der trockenen Phase.

„Früher gab es noch heftige Gewitter“

Der erfahrene Bauer kann sich nicht erinnern, „dass es so früh im Jahr so trocken war“. Der Februar sei noch recht nass gewesen. Aber dann habe es einfach aufgehört zu regnen. „Früher gab es auch noch heftige Gewitter, wenn sich die Temperaturen geändert haben. Das ist inzwischen kaum noch so“, hat er beobachtet.

Was das Bewässern im Frühling angeht, ist sich Dasenbrock übrigens gar nicht mal sicher, wann der beste Zeitpunkt für die Pflanze ist, die je nach Wachstumsstadium andere Bedürfnisse hat. „Damit haben wir Landwirte auch wenig Erfahrung“, erinnert er an die Außerordentlichkeit der Situation.

Ein paar Kilometer weiter wirtschaftet Ralf Stöver, Dasenbrocks Stellvertreter im Ortslandvolk, auf seinem Hof in Bühren. „Im April sind vielleicht fünf Liter Niederschlag gefallen. Das ist so gut wie nichts für diesen Monat“, hat er ähnliche Sorgen. Gerade der Raps, der aktuell blühe, brauche eigentlich jetzt unbedingt Wasser. Er überlegt ebenfalls, Flächen künstlich zu beregnen, scheut jedoch noch aus ähnlichen Gründen wie Dasenbrock davor zurück.

Preis für Milch und Fleisch sinkt

Der Blick auf den Lebensmittelmarkt hellt die Laune bei vielen Bauern zurzeit ebenfalls nicht auf. Ob Milch, Rind- oder Schweinefleisch – der Trend gehe nach unten oder die Preise seien schon recht niedrig, meint Stöver. „Die Gastronomie liegt brach. Und zu Hause schrecken einige davor zurück, Gerichte mit Rindfleisch zu machen.“ Vielleicht auch, weil die Fähigkeit, eine vollwertige Mahlzeit selbst zuzubereiten, nicht mehr bei jedem vorhanden sei. In anderer Hinsicht laufe es hingegen ganz gut, sagt Stöver. Der Getreidepreis sei in Ordnung, weil andere Länder Ausfuhrstopps wegen der Coronakrise erlassen hätten.

Spekulanten am Werk?

Dasenbrock sieht ebenfalls, dass die Preise unter Druck stehen. „Es ist doch in jeder Krise so, dass jemand diese ausnutzt“, verdächtigt er Spekulanten, am Werk zu sein, die von einem geringeren Verbrauch an Nahrungsmitteln ausgehen. Allerdings zweifelt der Kleinenkneter daran, dass diese Rechnung aufgeht. „Wenn im Sommer niemand in den Urlaub fährt, sind doch zwei, drei Millionen Menschen mehr in Deutschland. Die essen dann natürlich auch hier und nicht in Spanien oder anderswo.“

Hintergrund vom OOWV

Der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband (OOVW) misst den Niederschlag im Landkreis Oldenburg an vier Orten: an den Wasserwerken in Großenkneten, Harpstedt und Wildeshausen sowie an der Kläranlage in Sandkrug. Die Dauer der aktuellen Trockenperiode übertrifft alle Trockenperioden des Jahres 2019, heißt es in einer Antwort des OOWV auf eine Anfrage unserer Zeitung. Seit 22 Tagen sei an den Standorten Sandkrug und Großenkneten kein Niederschlag gemessen worden. In Harpstedt und in Wildeshausen wurde diese Serie einmal am 12. April unterbrochen. Zum Vergleich: 2019 verzeichnete der OOVW die längste Serie ohne Niederschlag am Standort Wildeshausen im Juni mit 15 Tagen.

Krasser April

Beim Blick auf weitere Zahlen zeigt sich, wie krass dieser April ist. Die durchschnittliche Niederschlagssumme an allen vier Messorten beträgt einen Millimeter für die Zeit zwischen dem 1. April und dem 22. April 2020. Im Vergleich dazu wurden im gesamten April 2019 insgesamt durchschnittlich 27 Millimeter an den vier Standorten erreicht. „Zum derzeitigen Zeitpunkt steht allerdings noch nicht fest, ob der April 2020 ein außergewöhnlich niederschlagsarmer Monat werden wird, da die zukünftige Woche abgewartet werden muss“, hütet sich Pressereferent Matthias Wittschieben vor voreiligen Schlüssen.

Was allerdings bereits klar ist: Der Februar 2020 war ein außergewöhnlich niederschlagsreicher Monat. Insgesamt fielen im Durchschnitt 131 Millimeter Regen an den vier Standorten. Das ist in etwa viermal so viel wie im Februar 2019. Statistisch kann es also sein, dass der Februar den derzeit fehlenden Niederschlag ausgleicht. Das hilft den Landwirten nur bedingt. Im Gegenteil: Wegen der nassen Flächen konnten sie im Februar mit ihrem schweren Gerät kaum auf die Felder.