Trockenheit: Feuerwehr warnt vor Flächenbränden, Wasserverband ruft zum Sparen auf

+ © Feuerwehr Trockenheit: Die Feuerwehr warnt vor dem Ausbrechen von Flächenbränden im Landkreis Oldenburg. © Feuerwehr

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Ove Bornholt schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Trockenheit: Der Wasserverband mahnt zum Wassersparen, während die Kreisfeuerwehr vor Flächenbränden warnt.

Wildeshausen – Thema Trockenheit: Auf der einen Seite ruft der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband (OOWV) zum Wassersparen auf, auf der anderen Seite schlägt die Kreisfeuerwehr Alarm und warnt vor Flächenbränden.

Wie berichtet, arbeiten die Wasserwerke des OOWV am Limit. Unter anderem schlägt der Verband vor, dass Privatleute auf das Bewässern des Rasens mit Trinkwasser verzichten. Auf der Internetseite www.einfach-heimat.de hat der OOWV einige Tipps zusammengefasst:

Wer die Waschmaschine oder den Geschirrspüler außerhalb der Hauptverbrauchszeiten von 7 bis 10.30 und 16.30 bis 22 Uhr anstellt, entlastet das Wassernetz. Eine kurze Dusche erfrischt mehr und spart gegenüber dem Vollbad in der Wanne sehr viel Wasser, so der OOWV.

Swimmingpools und Planschbecken brauchen sehr viel Wasser. Es sollte nicht vorschnell ausgewechselt werden. Grundsätzlich gilt: Trinkwasser ist ein Lebensmittel und sollte entsprechend verwendet werden. Das schließe eine Verwendung als Poolwasser nicht aus, so der OOWV. Der Verband rät allerdings von einer Befüllung zu den vorgenannten Spitzenverbrauchszeiten ab.

Umweltfreundlich und kostensparend: In regenreichen Zeiten sollte das Regenwasser zur Bewässerung der Pflanzen gesammelt werden. „Verzichten Sie auf den Rasensprenger oder stellen ihn nur kurz an. Er verbraucht bis zu 800 Liter pro Stunde – fast siebenmal so viel wie ein Mensch am ganzen Tag“, heißt es weiter.

Bei den Landwirten ist das Einsparen allein schon aus Kostengründen ein Thema. „Viele Berufskollegen überlegen, das Wasser bodennäher auszubringen. Dann verdunstet weniger“, sagt Ralf Stöver vom Ortslandvolk Wildeshausen. Denkbar sei die Ausbringung mit einem Spritzgestänge, ähnlich wie bei der Behandlung der Pflanzen, und nicht mehr per Wasserkanone. Auch im Stall merkt der Schweinebauer, wenn es draußen wärmer wird. „Aber jedes Tier muss jederzeit Zugang zu Wasser haben“, macht Stöver klar, dass die Einsparmöglichkeiten begrenzt sind. Die Schweine könnten nicht schwitzen und würden ihre Körperwärme durch Hecheln abgeben. „In der Natur suhlen sie sich ja in Pfützen“, sagt Stöver. Im Stall sei zu beobachten, dass ein Schwein unter einem Trinknippel liegt, während ein anderes das Wasser auslöst. So würden sich die Tiere ebenfalls abkühlen.

+ Der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband ruft zum Wassersparen auf – zum Beispiel im heimischen Garten. © dpa

Bei öffentlichen Grünanlagen und im Wildeshauser Krandel versucht man ebenfalls, Wasser zu sparen. Wie Kandelverwalter Hans Gralla im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet, „sprengen wir nicht so viel wie sonst“. Der VfL Wittekind greife zwar auf einen eigenen Brunnen zurück. „Trotzdem gehen wir sehr vorsichtig mit dem Wasser um.“ Bestimmte Plätze würden dann auch mal nicht gewässert. Gleichwohl könne der Verein die Pflege nicht ganz einstellen. „Sonst geht der Rasen kaputt.“ Was die Zeiten angeht, konzentriert sich der VfL auf den Abend, damit weniger Wasser verdunstet.

Kreisfeuerwehr: Wachsam bleiben

Die Trockenheit treibt aber nicht nur den OOWV um, sondern auch die Feuerwehr im Landkreis Oldenburg. „Die steigenden Temperaturen und die extrem trockenen Seitenränder der Straßen, Wälder und des Buschwerks bilden eine gefährliche Kombination, die die Entstehung von Flächen- und Waldbränden begünstigt“, heißt es in einer Pressemitteilung von Dienstag.

Es gebe mehrere Gründe, warum Flächen- und Waldbrände entstehen können. Die hohen Temperaturen und die lang anhaltende Dürre würden die Vegetation schnell austrocknen lassen, wodurch sie äußerst leicht entflammbar sei. „Ein Funke, sei es durch achtlos weggeworfene Zigarettenstummel, unsachgemäße Nutzung von Grill- oder Lagerfeuern oder durch heiße Auspuffe von Fahrzeugen, kann ausreichen, um einen verheerenden Brand zu entfachen. Zudem können Funkenbildung bei landwirtschaftlichen Maschinen oder auch vorsätzliche Brandstiftung weitere Auslöser von Bränden sein“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Kreisfeuerwehr appelliert eindringlich an alle Bürger, die Waldbrandgefahr ernst zu nehmen und verantwortungsvoll zu handeln, um Brände zu vermeiden. Im Folgenden sind wichtige Verhaltenshinweise aufgeführt: