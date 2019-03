„Triumph“ für LiLi-Servicekino

Wildeshausen – Diesen Wirtschaftspreisträger der Mittelstandsvereinigung (MIT) Wildeshausen hatten bestimmt nicht viele auf dem Zettel: Das LiLi-Servicekino wurde am Freitagabend im Rahmen der Jahreshauptversammlung der MIT im Hotel „Gut Altona“ mit der Skulptur „Triumph“ des Wildeshauser Künstlers Carsten Bruns geehrt. Die vom MIT-Vorsitzenden Ingo Hermes genannte Begründung auf der Urkunde lautete: „Wirtschaft wird auch durch Kultur geprägt. Für die Erhaltung eines traditionsreichen, aber modern ausgestatteten kulturellen Angebotes.“ Die rund 220 Besucher standen nach der Bekanntgabe auf und klatschten lange. Von vielen Seiten war zu hören, dass man von der Wahl ganz begeistert war.

Kinobetreiber Michael Prochnow und Theaterleiter Heinz Rigbers betreiben seit acht Jahren gemeinsam den Saal an der Huntestraße mit modernster Technik sowie anspruchsvollem Programm und sorgen so mit dafür, dass die Kleinstadt Wildeshausen eine hohe Lebensqualität besitzt. Das bestätigte auch der Laudator für den Preisträger, der Generalintendant des Oldenburgischen Staatstheaters, Christian Firmbach. Er ging vor den rund 220 Gästen auf die lange Geschichte des Kinos im Herzen der Stadt ein und zeigte auf, dass Kultur und Wirtschaft viel Gemeinsames haben. „Kunst muss sich immer wieder neu erfinden. Das muss ein mittelständisches Unternehmen auch jeden Tag tun.

„1898 gab es im Saal von Gastwirt Immohr, der den Lindenhof betrieb, die erste Vorführung von ,lebenden Bildern‘“, berichtete Firmbach. „Gezeigt wurden 32 Aufnahmen von der Einfahrt eines Eisenbahnzuges in einen Bahnhof und das Ein- sowie Aussteigen der Gäste.“ Der Umbau des Tanzsaales zu einem Kino sei jedoch erst 1952 erfolgt. Es trug den Namen „Union-Theater“, und der erste Film hieß „Das Siegel Gottes“. Ab 1956 hieß das Kino „Lindenhof-Lichtspiele“. Es wurde 1990 zum Verzehrkino umgebaut, was zur Folge hatte, dass nur noch 130 der 213 Sitzplätze bestehen blieben. Nach einer kurzen Schließung pachtete Michael Prochnow 2011 das Kino von seinem Bruder Christfried. Er holte mit Heinz Rigbers einen „alten Hasen aus dem Filmgeschäft“ mit an Bord und eröffnete im September unter dem Namen „LiLi-Servicekino“ mit modernster Technik neu. Der Erfolg gab den beiden recht: Seit 2011 wurde das Kino sechs mal mit dem Filmprogrammpreis der Medienförderungsgesellschaft „Nordmedia“ ausgezeichnet.

Prochnow und Rigbers nahmen den Preis sichtlich ergriffen entgegen. Prochnow bedankte sich bei seinem Team und blickte auf die Anfänge mit Rigbers zurück. „Vor sieben Jahren haben wir begonnen und gedacht: Wenn die Piepen weg sind, dann sind sie eben weg.“ Und als letzten Satz seiner Dankesrede sagte er: „Mir schlottert jetzt noch die Hose. Das letzte Mal war vor 60 Jahren.“ Dafür erntete er begeisterten Applaus und viel Gelächter. Generalintendant Firmbach sicherte zudem zu: „Ich komme demnächst vorbei.“ dr