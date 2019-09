Treckerfreunde feiern in Lüerte

Lüerte – Seit 20 Jahren gibt es den Trecker Veteranen Club (TVC) Lüerte. Das ist ein Grund zum Feiern, meinen die Mitglieder. Und wie es sich für junge und junggebliebene Oldtimerfans gehört, soll dieser Geburtstag mit einem großen Trecker-Treffen am Sonntag, 8. September, von 10 bis 18 Uhr mit Gästen und Freunden aus dem Umland gefeiert werden.

Seit einigen Tagen weist ein großer geschmückter Ackerwagen am Hof Brengelmann auf die geplante Feier hin. Als Veranstaltungsort bleibt der Verein seinem Gründungsort Lüerte treu: Mitten im Dorf bietet der Hof Grashorn mit einer Diele und viel Platz rundherum den richtigen Rahmen für das Treffen. „Die Vorbereitungen sind mittlerweile abgeschlossen“, so Schriftführerin Elke Müller. „Unter anderem haben wir schon auf althergebrachte Weise Roggen mit einem Selbstbinder gemäht. Dieses wird für die Dreschvorführungen benötigt.“

Bereits am Sonnabend, 7. September, reisen einige Oldtimer-Fans mit ihren Traktoren aus nah und fern an. Für sie wird ein Fahrerlager eingerichtet und eine kleine „Vorfeier“ in geselliger Runde geplant.

Für die Übernachtungsgäste wird am Sonntagmorgen auch ein Frühstück angeboten. Danach beginnt der offizielle Teil des Jubiläums. Gründungsmitglied und Bürgermeister der Stadt Wildeshausen, Jens Kuraschinski, eröffnet das Trecker-Veteranen-Treffen um 11 Uhr. Danach stehen viele alte und original restaurierte Traktoren, landwirtschaftliche Maschinen und Gerätschaften zur Besichtigung. Außerdem gibt es ein buntes Rahmenprogramm: Die Mitglieder des TVC zeigen, wie früher gedroschen wurde und wie man mit einem Einreiher Mais häckselt. Auf einer Freifläche demonstrieren sie Landbearbeitung mit alten Pflügen und Grubbern. Außerdem können Kinder beim Tauedrehen mitmachen.

„Auf der Diele bei Familie Grashorn werden Kaffee und Kuchen angeboten. Für herzhafte Speisen steht der Partyservice Dörner bereit“, so Müller. Auch die Musik darfnicht fehlen: Von 13.30 bis 16 Uhr unterhalten die Treek-Sood-Musikanten die Gäste.