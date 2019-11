Trauerzug durch Wildeshausen

„Fridays for Future“ diesmal am Nachmittag

+ Am Freitag protestieren auch in Wildeshausen wieder junge Menschen. Foto: dpa

Wildeshausen – Die nächste „Fridays for Future“-Aktion in Wildeshausen ist am Freitag, 29. November, erst nach Schulschluss geplant. Wie die Organisatoren berichten, möchten sie einen Trauerzug vom Friedhofsparkplatz zum Marktplatz veranstalten. Die Teilnehmer versammeln sich um 16 Uhr vor der Kapelle und laufen dann als polizeilich genehmigte Demonstration in Richtung Innenstadt. Vor dem Stadthaus soll es Wort- und Musikbeiträge geben, heißt es von der Gruppe.