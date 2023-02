Trauer um Kulturkreis-Vorsitzenden Werner Stommel

Von: Dierk Rohdenburg

Werner Stommel. © Stommel

Der engagierte Pädagoge, Kulturkreisvorsitzende und Kämpfer für den Öffentlichen Personennahverkehr, Werner Stommel, ist am 10. Februar verstorben.

Wildeshausen – Werner Stommel, langjähriger Vorsitzender des Wildeshauser Kulturkreises und engagierter Kämpfer für die Bahnlinie Delmenhorst-Bramsche mit Haltestelle in Wildeshausen, ist tot. Der Pädagoge, der 33 Jahre am Gymnasium der Kreisstadt die Fächer Musik und Geschichte unterrichtete, starb am Freitag, 10. Februar, nach schwerer Krankheit im Alter von 73 Jahren in Oldenburg.

Der beliebte Lehrer prägte über Jahrzehnte das kulturelle Leben am Gymnasium und in der Stadt. Unter anderem ging auf seine Initiative die Gründung von mehreren Schulorchestern zurück. Er war langjähriger Leiter des „Reincken-Orchesters“ des Gymnasiums, das sich aus musizierenden Schülern, Eltern und Ehemaligen der Schule zusammensetzte. Zusammen mit Heidi Bovensmann und Christiane Rudolph war er verantwortlich für die Streicherklassen und das daraus hervorgegangene „Junge Streichorchester“ der Musikschule, das er dirigierte und damit zahlreiche Talente förderte.

Vor fast 40 Jahren Mitgründer des Kulturkreises

Stommel wirkte aber auch weit über die Gymnasiumsgrenzen hinaus. So war er vor fast 40 Jahren Gründungsmitglied des Kulturkreises und engagierte sich über 25 Jahre als dessen Vorsitzender. In dieser Funktion engagierte er namhafte Weltklassekünstler für einen Auftritt in Wildeshausen und förderte Künstler mit Bindungen an die Region.

Einen Namen weit über die Stadtgrenzen hinaus machte sich Werner Stommel auch mit dem großen Engagement für einen leistungsfähigen Öffentlichen Personennahverkehr in ländlicher Region. In den 1980er-Jahren kämpfte der Pädagoge gegen den 1988 verabschiedeten Stilllegungsbeschluss für die Bahnlinie Delmenhorst-Hesepe. 1986 gründete er mit anderen in Wildeshausen die Initiative „Pro Bahn“, deren zweiter Vorsitzender er bis zum Tod war. Sein Verdienst war es, dass schließlich im November 2000 die erste NordWestBahn im Stundentakt auf den Gleisen verkehrte. „Manche nannten den Zug Stommel-Express“ , so Bürgermeister Jens Kuraschinski, der dem Engagierten im Jahr 2019 die Ehrenmedaille der Stadt Wildeshausen für seine vielfältigen Verdienste verlieh.

Werner Stommel hinterlässt seine Ehefrau, vier erwachsene Kinder und Enkelkinder. Die Trauerandacht zur Beisetzung ist am Donnerstag, 23. Februar, um 12 Uhr in der Friedhofskapelle geplant. Anschließend folgt ein Requiem in der St.-Peter-Kirche.