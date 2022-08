Trauer um Jürgen Poppe

+ © VR Bank Am Montag verstorben: Jürgen Poppe. © VR Bank

Wildeshausen – Das langjährige Vorstandsmitglied der Volksbank Wildeshauser Geest sowie der VR Bank, Jürgen Poppe, ist am vergangenen Montag im Alter von 66 Jahren gestorben.

Der Wildeshauser war erst Ende April in den Ruhestand gegangen und feierlich von den Kollegen verabschiedet worden. Er freute sich darauf, mit seiner Frau Jutta die kommende Freizeit mit dem Wohnmobil oder dem Fahrrad reisend zu verbringen. Diese Pläne wurden durch den Tod nun jäh zerstört.

Jürgen Poppe war in Wildeshausen vielseitig aktiv. Er war Gildemitglied und engagierte sich viele Jahre im Handels- und Gewerbeverein der Stadt sowie in der Familienstiftung Schönfelder. Den Menschen in der Kreisstadt war er als umsichtiger, freundlicher und verbindlicher Verantwortlicher der Bank bekannt, der sich gerne unterhielt und bei dem der Humor in den Gesprächen nie zu kurz kam.

Seit vielen Jahren für Banken tätig

Jürgen Poppe wurde in Kirchkimmen geboren. Er zog im Jahr 1983 nach Bad Zwischenahn um und wohnte zuletzt in der Kreisstadt Wildeshausen. Er trat am 1. Juni 2006 in die Dienste der ehemaligen Volksbank Wildeshauser Geest ein. Bereits 1979 begann er seine Tätigkeit im genossenschaftlichen Verbund beim Genossenschaftsverband Weser-Ems, wo er unter anderem als Prüfer 22 Jahre lang tätig war. Im Jahr 2000 wechselte er in den Vorstand einer Genossenschaftsbank in Ostfriesland, bevor er nach Wildeshausen kam und die Verantwortung für den Marktfolgebereich, Rechnungswesen, Controlling und Innenrevison übernahm.

In der Bank begleitete Jürgen Poppe 2020 die Fusion der Volksbank Wildeshauser Geest mit der VR Bank Oldenburg Land West. „Wir trauern um eine engagierte Persönlichkeit, die uns viel zu früh verlassen hat“, heißt es in einer Mitteilung der VR Bank vom Freitag. Die Trauerfeier ist am Freitag, 9. September, ab 14 Uhr in der Friedhofskapelle in Ganderkesee geplant.