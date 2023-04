Trauer um Heinrich Boning: Gilde-Urgestein wird Wildeshausen fehlen

Von: Dierk Rohdenburg, Ove Bornholt

Teilen

Heinrich Boning © Archiv

Im Alter von 87 Jahren ist Heinrich Boning verstorben. Das Gilde-Urgestein wird seiner Heimat Wildeshausen fehlen.

Wildeshausen/Oldenburg – Mehr als 60 Jahre war Heinrich Boning Mitglied der Wildeshauser Schützengilde und vor allem wegen seiner Auftritte als scharfzüngiger Staatsanwalt beim Gildegericht bekannt, dem er genau 50 Jahre angehörte. Nun ist er im Alter von 87 Jahren verstorben.

Die Wachkompanie hatte Boning 2017 zum Ehrenmitglied ernannt, als er das letzte Mal als Gerichtspräsident tätig war. Immer zum Gildefest hatte Boning zahlreiche „Übeltäter“ angeklagt – mit sehr viel Humor und Schlagfertigkeit. Einmal wurde sogar sein Sohn, der Komiker Wigald Boning, wegen „Schaustellerei“ zu einer Geldstrafe verurteilt.

Im Herzen immer ein Wildeshauser

Dabei hatte Heinrich Boning in jungen Jahren gar nichts von der Gilde wissen wollen, wie er unserer Zeitung vor einem Jahr in einem Interview sagte. Dabei präsentierte er sich gewohnt launig und redegewandt. Freimütig gab er zu, das Gildefest früher für ein „Sauffest“ gehalten zu haben. Erst später sei ihm klar geworden, welche Bedeutung die Gilde für die Stadt und die Menschen habe. Deren Gemeinschaft sei in Wildeshausen außerordentlich eng.

Heimatliebe, Humor und Leidenschaft zeichneten Boning aus. Er wurde in eine bürgerliche Familie hineingeboren, die an der Düsternstraße einen Kolonialwarenladen besaß. Später lebte Boning in Oldenburg. Der ehemalige Bankdirektor blieb seinem Wildeshausen jedoch immer verbunden, wie auch sein mit Heimatforscher Alfred Panschar veröffentlichtes Buch „Sie ließen keine Gelegenheit aus“ über die Kneipen in der Kreisstadt zeigt. Auch beim Brummkreiselverein wirkte Boning jahrzehntelang mit und hatte am Mittwoch nach Pfingsten immer einen guten Witz parat. Das Gilde-Urgestein wird fehlen. Am Freitag, 14. April, ist ab 15.30 Uhr die Tauerfeier zur Urnenbeisetzung in der Friedhofskapelle in Wildeshausen geplant.