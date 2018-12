Trauer um Thomas Johannes

Wildeshausen - Noch am Donnerstagabend ging im Wildeshauser Stadtrat eine Karte herum, mit der dem UWG-Ratsherrn Thomas Johannes beste Genesungswünsche ausgerichtet werden sollten. Am nächsten Tag jedoch schockierte alle, die den gebürtigen Wildeshauser kennen, die schlimme Nachricht, dass Thomas Johannes am frühen Freitagmorgen nach kurzer schwerer Krankeit im Krankenhaus gestorben ist. Der 53-Jährige hinterlässt seine Frau und zwei Kinder.

Thomas Johannes war ein überzeugter und kritischer Wildeshauser Bürger. Er kam aus einer alten Gildefamilie und wurde im Jahr 1994, als sein Bruder Hermann zum Schaffer ernannt wurde, König der Schützengilde. Seitdem gehörte er zu den Stützpfeilern der Königskompanie und brachte sich vielfältig für die Bürgergemeinschaft ein.

Doch Thomas Johannes, der hauptberuflich als Justizvollzugsbeamter arbeitete, sah es zudem als Verpflichtung an, in seiner Heimatstadt politisch aktiv zu sein. Seit 2011 engagierte er sich für die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) im Wildershauser Stadtrat. Sein inhaltlicher Schwerpunkt in der politischen Arbeit deckte den Bereich Ordnung und Soziales ab. „Die UWG ist die einzige Wahl für mich, weil es für Wildeshausen keine Alternative gibt“, betonte Thomas Johannes immer wieder. Er setzte sich erfolgreich mit aller Kraft für den Erhalt eines historischen Hauses am Marktplatz ein. In der aktuesllen politischen Diskussion richtete sich Thomas Johannes gegen den Umzug der St.-Peter-Schule in die Liegenschaft der Hunteschule. Zudem kämpfte er bis zuletzt gegen die Planungen, an der Autobahn das Industriegebiet Wildeshausen-West zu erstellen. „Wir verlieren einen sehr wichtigen Mitstreiter und einen sehr guten Freund, dessen Tod uns ganz tief trifft und schockiert“, verdeutlichte der UWG-Fraktionsvorsitzende Rainer Kolloge am Sonntag.

Vor wenigen Tagen, am 11. November, hatte Thomas Johannes noch seinen 53. Geburtstag begangen. Doch alle Hoffnungen seiner Freunde und Familie, dass er wieder auf die Beine kommt, erfüllten sich leider nicht. Die Trauerandacht ist am Montag, 10. Dezember, ab 10 Uhr in der Wildeshauser Friedhofskapelle. - dr