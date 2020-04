Trauer um Ali Shahidi

Wildeshauser Mediziner mit 83 Jahren gestorben

Wildeshausen – Der langjährige Chefarzt des Wildeshauser Krankenhauses Johanneum, Dr. Ali-Cyrell Shahidi, ist am 18. April nach langer schwerer Krankheit gestorben. In einem Nachruf der Familie heißt es: „Du hast so lange gekämpft, geduldig und immer voller Zuversicht und hast doch verloren.“ Shahidi wurde am 24. März 1937 geboren. Er wurde 83 Jahre alt.