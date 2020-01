Trauer um Gerda Löschen

Wildeshausen – Gerda Löschen ist am Freitagabend verstorben. Die 95-Jährige war viele Jahre mit dem Herausgeber der Wildeshauser Zeitung, Johann August Löschen, verheiratet und prägte das Blatt gemeinsam mit ihrem Mann. Der Name der Familie ist untrennbar mit der Zeitung verbunden, schließlich ist diese älteren Wildeshausern auch als „Löschen-Times“ bekannt.

Die letzte Zeit ihres Lebens verbrachte Gerda Löschen nur ein paar Meter von ihrer alten Wohnung und der Zeitungsredaktion entfernt im evangelischen Altenzentrum Alexanderstift an der Heemstraße, wo sie liebevoll betreut wurde. Noch mit mehr als 90 Jahren war sie oft auf den Straßen der Stadt zu sehen gewesen, hatte immer einen festen Händedruck und einen wachen Geist. Besonders viel Zeit verbrachte Löschen in ihrem Garten, den sie auch im hohen Alter immer in Schuss hielt.

Löschen war eine waschechte Wildeshauserin und wurde am 28. November 1924 als Gerda Moikow in dem beschaulichen Ackerbürgerstädtchen geboren. Ihre Eltern betrieben ein Einzelhandelsgeschäft an der Westerstraße. Als das Haus der Familie 1929 abbrannte, siedelte diese in das benachbarte Dötlingen um, wo die Großeltern des Mädchens lebten. Das waren die Ulrichs von der Dötlinger Mühle. Löschen ging auch in dem kleinen Dorf zur Schule.

Anfang der 1950er-Jahre lernte Gerda Moikow Johann August Löschen kennen und lebte fortan wieder in Wildeshausen. Das Paar heiratete 1952 und bekam fünf Kinder – vier Jungs und ein Mädchen. Erst wohnten die Löschens an der Marinestraße, dann ging es an die Westerstraße, und 1964 zog die siebenköpfige Familie in das Haus an der Bahnhofstraße, wo Johann August Löschen den Verlag von Vater Ludwig übernommen hatte.

Mit dem Verkauf des Verlages der Wildeshauser Zeitung an die Mediengruppe Kreiszeitung ging Löschen in den Ruhestand. Sie war eine gesellige Person und im Frauenverein sowie im „Bembel-Club“, einem Pfingstclub für Frauen, Mitglied. Gerda Löschen hinterlässt Sohn Holger und Tochter Inge sowie sieben Enkelkinder. bor