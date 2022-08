A 1: Transporter mit Pflastersteinen völlig überladen

Von: Dierk Rohdenburg

Völlig überladen: Der Transporter wurde auf der A 1 kontrolliert. © Polizei

Wildeshausen – Völlig überladen war ein Kleintransporter, der am Donnerstagabend auf der A 1 bei Wildeshausen unterwegs war.

Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn waren gegen 19.15 Uhr auf der Autobahn 1 in Richtung Osnabrück unterwegs, als sie´ zwischen der Rastanlage Wildeshausen und der Anschlussstelle Wildeshausen-West auf einen Kleintransporter aufmerksam wurden, der offensichtlich zu schwer beladen war. „Die Reifen waren verformt, das Heck neigte sich in Richtung Fahrbahnoberfläche“, so die Ordnungshüter in einer Pressemitteilung.

Bei der Kontrolle des Kleintransporters an der Anschlussstelle Wildeshausen-West ließen sich die Polizisten vom 27 Jahre alten Fahrer aus dem Kreis Recklinghausen die Ladefläche zeigen. Er hatte Steine mit einem Gewicht von ungefähr 2.200 Kilogramm geladen. Um das tatsächliche Gewicht ermitteln zu können, musste der Fahrer den Beamten zu einer Waage folgen. Diese zeigte bei einer zulässigen Gesamtmasse von 3.500 Kilogramm ein Gesamtgewicht von 4.860 Kilogramm an. Der Transporter war um 38 Prozent überladen.

Gegen den 27-Jährigen wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt konnte erst nach einer Umladung inklusive Sicherung der Steine erlaubt werden.

Trotz Fahrverbotes auf der A 1 unterwegs

In der Gegenrichtung waren am Freitag gegen 6.50 Uhr Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn einem Streifenwagen unterwegs. Zwischen der Anschlussstelle Groß Ippener und dem Dreieck Stuhr fiel ihnen der Fahrer eines Kleintransporters auf, der auf dem linken Fahrstreifen unterwegs war.

Im dort eingerichteten Baustellenbereich ist die Nutzung des linken Fahrstreifens durch Fahrzeuge mit einer Breite von über 2,10 Metern untersagt. Bei Verstößen kommt es häufig zu Verkehrsunfällen in Form von seitlichen Berührungen von Fahrzeugen, so die Polizei. Um den Fahrer auf das Verbot aufmerksam zu machen, stoppten die Beamten ihn auf dem nächsten Parkplatz. Hier stellten sie fest, dass gegen den 37-jährigen Fahrer aus dem Kreis Cloppenburg ein Fahrverbot verhängt war. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.