Kinder genießen Einblicke in die Landwirtschaft vor 66 Jahren

Traktor-Oldtimer avancieren zu Stars

+ © Rinne Schmucke Trecker wie dieser Deutz hatten es den Kindern angetan. © Rinne

„Das Seil ist ja viel zu dünn“, rief der kleine Maximilian Ander. Er klang geradezu entsetzt, als Paul Gier ein Strohballen-Band in seine „Reeperbahn“ spannte. Immerhin sollte später damit ein Traktor gezogen werden. „Warte mal ab! Das wird ein richtig starkes Tau“, beruhigte der Senior ihn gelassen. Und so kam es auch. Gier spannte das Band mehrfach über vier Haken an jeder Seite seiner Seilbank. Jetzt durfte Maximilian drehen; im Nu entstand aus dem Band ein kräftiges Seil oder Tau.