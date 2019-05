Andrea und Fabian Reinke erinnern sich an die Schafferwahl vor einem Jahr

+ Die Schafferkette wird bald abgegeben: Andrea und Fabian Reinke erinnern sich an ein erlebnisreiches Jahr in der Wildeshauser Schützengilde. Foto: dr

Wildeshausen – Es war Pfingstdienstag, 22. Mai 2018. Mit 25 Grad herrschten um 22.30 Uhr noch ungewöhnlich hohe Temperaturen, als die Trommler der Wildeshauser Schützengilde vor dem Haus von Andrea und Fabian Reinke an der Heemstraße in Wildeshausen aufmarschierten und die Wache vor dem Eingang Stellung bezog. „Entweder fängst du dann an zu kotzen oder zu heulen“, erinnert sich Fabian Reinke an den Moment, als er mit seiner Frau hinter der Tür stand und wusste, dass sie gleich Hauptmann der Wache, Detlev Hohn, fragen würde, ob sie das neue Schafferpaar der Wildeshauser Schützengilde werden wollen. „Ich hatte Tränen in den Augen“, erzählt der 35-Jährige. „Du wirst mit dieser Ernennung Teil einer langen Wildeshauser Tradition. Das ist eine große Ehre.“