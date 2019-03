Landschaftstag in Alexanderkirche: „Tradition pflegen, Natur schützen“

Mehr als 270 Gäste nehmen teil

+ © Rinne Thomas Kossendey (links) zeichnete Ernst-August Bode aus Ostrittrum aus. Foto: Rinne © Rinne

Wildeshausen - Von Holger Rinne. Acht Jahre ist es jetzt her, dass die „Oldenburgische Landschaft“ ihren Landschaftstag im Landkreis Oldenburg veranstaltet. Am Samstagvormittag war es wieder so weit: Mehr als 270 Gäste fanden sich in der Wildeshauser Alexanderkirche ein, der größten mittelalterlichen Kirche des Oldenburger Landes.