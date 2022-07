Betriebe suchen Auszubildende: Top-Leistung bringt doppelten Lohn

Von: Dierk Rohdenburg

Landkreis – Viele Betriebe können ihre Ausbildungsplätze nicht besetzen. Deshalb suchen sie nach neuen Wegen, potenzielle Bewerber zu interessieren. Beispielsweise mit mehr Lohn bei guter Leistung.

Eine Studie des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zeigt das Ausmaß auf: Den Forschern zufolge bleiben fast 40 Prozent aller Lehrstellen in Deutschland unbesetzt. Die Ausbildungsstellenbörse der Kreishandwerkerschaft Delmenhorst/Oldenburg-Land weist zum Beginn des neuen Lehrjahres 472 Angebote aus – vom Anlagenmechaniker für Sanitär- Heizungs- und Klimatechnik bis zum Zimmerer.

Und viele Betriebe suchen bereits seit vielen Monaten auf allen erdenklichen Wegen.

Soziale Netzwerke nutzen

Um den Nachwuchs zu erreichen, schlagen manche Betriebe auch neue Wege ein. Die sozialen Netzwerke Tik-Tok, Instagram und Facebook gehören für einige schon lange zum Alltag. „Den Königsweg gibt es nicht“, sagt Sven Jochims, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft.

Sinnvoll sei es auf jeden Fall, nicht nur um die klassische Bewerbung zu bitten. So sucht die Bäckerei Krützkamp aus Delmenhorst „Brötchenfreunde“ auf Facebook und hat einen Kontaktbogen unter dem Motto „Bewerbung in fünf Minuten“ ins Internet gestellt sowie in den Filialen ausliegen. Der Interessent für eine Stelle muss nur wenige Kreuze setzen und wird dann von der Bäckerei kontaktiert. Das gilt nicht nur für Ausbildungsstellen, sondern auch für Bäcker, Konditoren, Fachverkäufer oder Kaufleute.

„Für viele Bewerber ist es wichtig, Familie und Beruf vereinbaren zu können“, sagt Jochims. So müssten sich Betriebe flexibel zeigen und beispielsweise auch eine Vier-Tage-Woche anbieten können.

Handy und Notebook bei der Wildeshauser Zeitung

Die Mediengruppe Kreiszeitung, zu der die Wildeshauser Zeitung gehört, und die aktuell wieder Volontäre zur Ausbildung zum Tageszeitungsredakteur sucht, bietet den Auszubildenden neben einem interessanten und vielseitigen Job ein Handy mit Flatrate sowie ein Notebook, die beide privat und im Berufsalltag genutzt werden sollen.

Der Wildeshauser Fleischermeister Andreas Tonn berichtet ebenfalls davon, wie schwer es mittlerweile für das Handwerk ist, Auszubildende zu finden. Dabei muss er unter anderem dem Vorurteil begegnen, dass man sich als Fleischer dreckig macht. „Die Zeiten sind vorbei“, sagt er. Auch der Fleischerberuf werde durch moderne Maschinen sehr erleichtert.

Fleischer zahlt doppelten Lohn

Tonn suchte mit einem ganz besonderen Angebot nach Nachwuchs. Auf der einen Seite nannte er die Vorteile des Familienbetriebes wie Zusammenhalt, Teamwork und Spaß bei der Arbeit. Aber er lockte auch mit Geld. „Ist dein Notendurchschnitt in der Berufsschule besser als befriedigend, darfst du dich über eine ordentliche Finanzspritze freuen“, kündigte er auf einem Flyer an. Im ersten Ausbildungsjahr gibt es 25 Prozent mehr Lohn, im zweiten 50 Prozent, und im dritten Lehrjahr verdoppelt Tonn den Lohn. Gezahlt wird rückwirkend nach jeder Zeugnisausgabe.

„Ich habe mittlerweile einen Auszubildenden gefunden“, berichtet der Fleischermeister. Zudem hat er einen Auszubildenden als Gesellen übernommen, der in diesem Jahr mit der Note 1,1 bestanden hat. „Darauf sind wir richtig stolz“, so Tonn, der damit weiter an einer guten Zukunft seiner Fleisch- und Wurstwerkstatt arbeitet.