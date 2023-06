Toom verlässt Westring, Nachfolger noch unbekannt

Von: Dierk Rohdenburg

Türen bald geschlossen: „Toom“ verlässt Wildeshausen im August. © Foitl

Wildeshausen – Wildeshausen verliert seinen zweiten Baumarkt. „Toom“ schließt am Westring, und als letzten Verkaufstag nennt Daria Ezazi, Fachbereichsleiterin Unternehmenskommunikation, Samstag, 12. August.

Bis dahin lockt das Unternehmen mit einem Räumungskauf, bei dem 20 Prozent Rabatt auf alle Waren gewährt wird. Wer in das Gebäude neben dem E-Center einziehen wird, ist noch nicht veröffentlicht.

Der Inhaber der Immobilie teilte aber mit, dass ein Nachfolger gefunden wurde. Dieser möchte aber noch nicht, dass er genannt wird. Es wurde auch noch nicht bestätigt, dass die Mietverträge unterzeichnet wurden.

Klar ist, dass das neue Sortiment nur begrenzt Waren der Wildeshauser Liste beinhalten darf, die den Innenstadthandel schützen soll. Verboten ist an der Stelle auch neuer Lebensmitteleinzelhandel, möglich hingegen sind beispielsweise Möbel, Bettwaren, Bodenbeläge, Kfz-Zubehör, Bau- und Heimwerkerartikel, Gartenbedarf, Elektrogroßgeräte, Fahrräder und Reitsportartikel.

Es fehlen die wirtschaftlichen Perspektiven

Der Baumarkt verlässt den Standort in Wildeshausen nach eigenen Angaben aufgrund mangelnder wirtschaftlicher Perspektive. Ezazi teilte schon vor Monaten mit, dass für die betroffenen Mitarbeitenden sozialverträgliche Lösungen gesucht werden sollen.

Besitzer der Immoblien ist die Handelscenter-Westring Debbeler-Gesellschaft. Der Baumarkt ist auf einer Fläche von 3.500 Quadratmetern ansässig. Diese Größe gilt branchenintern mittlerweile als deutlich zu klein, um wirtschaftlich am Markt bestehen zu können. So fehlt es „Toom“ am Westring an Fläche für Pflanzen und Gartenzubehör.

Auf das benachbarte E-Center hat der Wegzug des „Toom“ keinen Einfluss. Inhaber Oliver Einemann hatte seinen Vertrag vor wenigen Monaten verlängert und hat damit noch eine lange Laufzeit am bewährten Standort.