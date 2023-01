„Toom“ in Wildeshausen schließt: Das sind die Gründe

+ © Foitl Türen bald geschlossen: „Toom“ verlässt Wildeshausen im Sommer. © Foitl

Wildeshausen – Der Baumarkt „Toom“ am Wildeshauser Westring schließt zum 1. August.

„Toom“-Pressesprecherin Daria Ezazi bestätigte am Dienstag auf Nachfrage: „Es ist richtig, dass wir den Markt im Sommer schließen werden. Aufgrund mangelnder wirtschaftlicher Perspektive haben wir uns dazu entschlossen, den Standort nicht weiter zu betreiben. Für die betroffenen Mitarbeitenden werden sozialverträgliche Lösungen gesucht.“

Dem Venehmen nach soll den Angestellten angeboten worden sein, in anderen Baumärkten zu arbeiten. Die nächsten befinden sich allerdings recht weit weg in Stuhr-Brinkum und Oldenburg.

Besitzer der Immoblien ist die Handelscenter-Westring Debbeler-Gesellschaft. Deren Miteigentümer und Geschäftsführer Volker Höppner bestätigte ebenfalls das Ende des Mietvertrages. Zu den Gründen wollte er sich nicht äußern. Nach Informationen unserer Redaktion stand die Verlängerung des langjährigen Kontraktes an. „Toom“ soll jedoch eine Halbierung der Miete verlangt haben, was der Inhaber nicht akzeptierte.

Schließung schon vor sechs Jahren befürchtet

Der Baumarkt ist auf einer Fläche von 3.500 Quadratmetern ansässig. Diese Größe gilt branchenintern mittlerweile als deutlich zu klein, um wirtschaftlich am Markt bestehen zu können.

Vor sechs Jahren hatte es schon einmal Berichte gegeben, dass „Toom“ Wildeshausen verlässt. Diese Nachricht gründete sich damals auf Anmerkungen im Einzelhandelsgutachten der Firma Dr. Lademann und Partner aus Hamburg, in dem eine Nachnutzung des Geländes Westring 6 thematisiert wurde. Dort hieß es, dass „Toom“ seinen Mietvertrag am Standort neben dem E-Center nicht verlängern möchte.

Nachnutzung noch nicht bekannt

In diesem Zusammenhang hatte es zudem Überlegungen der Immobilien-Besitzer gegeben, an der Stelle einen „Aldi“-Markt zu errichten. Dieses Ansinnen wurde jedoch von „Aldi“ abgelehnt, weil sich das Unternehmen bereits das gegenüberliegende Grundstück der Firma „Hamann und Partner“ gesichert hatte, um in Alleinlage einen neuen Markt zu errichte. Auch diese Pläne scheiterten an den Festsetzungen des Bebauungsplanes 50 „Westring“, der keine zusätzliche Lebensmitteleinzelhandelsflächen an der Stelle zulässt.

Im Frühjahr 2017 hatte „Toom“ dann vermeldet, dass der Mietvertrag bis zum Jahr 2023 verlängert wurde.

Über die Nachnutzung der Immobilie wollte sich Höppner am Dienstag nicht äußern. Man sei in vielversprechenden Verhandlungen mit einem Interessenten, wolle diesen aber vor Vertragsabschluss nicht nennen. Auf jeden Fall werde sich ein neuer Mieter an den Festsetzungen des Bebauungsplanes orientieren, hieß es. Dieser schließt großflächige Sortimente aus, die vorzugsweise in der Wildeshauser Innenstadt angeboten werden sollen. Am Westring erlaubt sind beispielsweise Möbel, Bettwaren, Bodenbeläge, Kfz-Zubehör, Bau- und Heimwerkerartikel, Gartenbedarf, Elektrogroßgeräte, Fahrräder und Reitsportartikel.

Auf das benachbarte E-Center hat der Wegzug des „Toom“ keinen Einfluss. Wie Inhaber Oliver Einemann auf Nachfrage mitteilte, hat er seinen Vertrag verlängert und noch eine lange Laufzeit am bewährten Standort. Er hofft in diesem Zusammenhang nun aber auf einen attraktiven Nachbarn.