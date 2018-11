Polizei legt Lkw-Anhänger auf der A 1 still

Lkw-Anhänger auf der A 1 stillgelegt

+ © Polizei Die Stahlträger waren kaum gesichert und hätten durch die Stirnseite des Sattelzuges schlagen können. © Polizei

Wildeshausen - Schöne Bescherung! Als die Autobahnpolizei Ahlhorn am vergangenen Donnerstag um 10.45 Uhr im Bereich Wildeshausen einen mit 13 Tonnen Tannenbäumen beladenen Sattelzuganhänger kontrollierte, stellte sie fest, dass praktisch die gesamte Bremsanlage verschlissen war. „Eine Gefahrenbremsung wäre nicht möglich gewesen“, so die Polizei in einer am Montag veröffentlichten Mitteilung.