Tombola bringt 10 000 Euro für den guten Zweck ein

Gewinner von 129 Preisen auf dem Marktplatz gezogen

+ Die Dötlingerin Kathrin Behrens (sitzend) kam mit ihrer Familie, um ihren Gewinn in Augenschein zu nehmen. Sie war noch etwas perplex, dass Glücksfee Sophie (kleines Bild) tatsächlich ihr das Auto zugelost hatte. - Fotos: Petzold

Wildeshausen - Von Phillip Petzold. Die Weihnachtstombola der Wildeshauser Rotarier endete am Sonntagabend mit der Auslosung der 129 Preise im Gesamtwert von mehr als 22 000 Euro. Der Hauptpreis, ein „VW Up!“, geht nach Dötlingen.

„Nehmen Sie sich einen Stuhl“, riet Tombola-Moderator Martin Siemer, als er Katrin Behrens, die Gewinnerin des Autos, telefonisch über ihr Glück informierte. Die Dötlingerin war nicht bei der Ziehung auf dem Marktplatz, der trotz beständigen Nieselregens gut gefüllt war. Behrens schnappte sich aber gleich ihren Mann und ihre Kinder und kam nach Wildeshausen, um sich mit eigenen Augen von ihrem Gewinn zu überzeugen. „Ich fasse es echt nicht“, sagte Behrens perplex, als sie vor ihrem neuen Wagen stand.

Insgesamt haben die Rotarier in diesem Jahr etwa 11 000 Lose verkauft. Der Erlös der Aktion – rund 10 000 Euro – geht an soziale und gemeinnützige Einrichtungen in Wildeshausen und der Umgebung. Es war bereits die sechste Auflage der Tombola, bei der Preise von Geschäftsleuten aus der Kreisstadt gestiftet werden.

Insgesamt 129 Mal musste die siebenjährige Sophie als Glücksfee ihres Amtes walten und in die Lostrommel greifen. Angefangen bei Einkaufsgutscheinen im Wert von zehn Euro über Bestecksets bis hin zu hochwertiger Unterhaltungselektronik, konnte sich jeder Unternehmer auf seine Weise mit der Stiftung von Preisen für einen guten Zweck einbringen.

Etliche Gewinner kamen aus der Gemeinde Dötlingen. Das dort viele Lose verkauft wurden, wollen die Rotarier auch bei der Vergabe der Spenden berücksichtigen. So sollen jeweils 500 Euro dem Dötlinger Jugendhaus und der DKMS-Typisierungsaktion zugute kommen. Über die Vergabe des übrigen Geldes werden die Rotarier noch entscheiden.

„Auch wer keinen Preis gewinnt, kann sich freuen, dass er etwas für soziale Projekte gespendet hat“, sagte Harald Meyer, Präsident der Rotarier in Wildeshausen. Mit der Beteiligung zeigte er sich zufrieden: „Wir haben in diesem Jahr wieder ein gutes Ergebnis erzielt. Das verpflichtet uns natürlich auch für das kommende Jahr.“