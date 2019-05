Tolle Leistungen im Kleinen und Größeren

Naturschutzstiftung des Landkreises Oldenburg vergibt sieben Umweltschutzpreise

+ Viele Hände haben viel geleistet: die Preisträger der Naturschutzstiftung vor dem Kreishaus in Wildeshausen kurz vor Verleihung. Fotos: Franitza

Wildeshausen – Müll sammeln und entsorgen, Flüsse renaturieren, Handbücher verfassen oder Kindern schon von klein auf die Umwelt und die Verantwortung dafür nahebringen: Die Naturschutzstiftung des Landkreises Oldenburg hat am Mittwochnachmittag im Kreishaus in Wildeshausen ihre diesjährigen Umweltschutzpreise vergeben. Kein Projekt könne allein die Welt retten – aber doch ein kleines Vorbild sein, sagte der Kuratoriumsvorsitzende Michael Feiner bei der Verleihung der sieben Auszeichnungen. Und zwar eines, das andere dazu anregt, sich ebenfalls zu engagieren – bis schließlich das ganze Land so denke und handele. Und so könne Deutschland dann vielleicht international ein Vorbild für Umwelt- und Naturschutz sein, so Feiner. Die Kandidaten wurden der Stiftung von außen vorgeschlagen, der Beirat hatte die Geehrten daraus ausgewählt. Die Preise sind mit Geldbeträgen zwischen 75 und 400 Euro dotiert.