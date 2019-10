Tödlicher Unfall im Krandelbad: 21-Jähriger treibt im Springerbecken

Wildeshausen - Ein 21-jähriger Besucher ist im Wildeshauser Krandelbad tödlich verunglückt. Er wurde im Springerbecken treibend gefunden und mit dem Rettungswagen nach Oldenburg gebracht, wo er etwa eine Woche später verstarb. Das Unglück ereignete sich bereits am 6. September, allerdings berichteten weder die Stadt Wildeshausen noch die hinzugerufene Polizei oder die Staatsanwaltschaft Oldenburg von sich aus über den Vorfall.

Nach Informationen der Wildeshauser Zeitung haben Mitglieder des Wildeshauser Schwimmvereins, die im 50-Meter-Becken geübt hatten und noch springen wollten, den Mann gefunden. Das bestätigte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft auf Nachfrage. Vor Ort wurde von einem Schwimmtrainer und einem Badegast versucht, den Mann zu reanimieren. Der 21-jährige sei letztendlich am 12. September in einem Oldenburger Krankenhaus an Hirntod verstorben, so die Sprecherin.

Wildeshausen: 21-Jähriger leblos im Krandelbad

Bei dem Unglücksfall lagen keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden vor, sodass auch kein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden sei, heißt es in der Mitteilung weiter. Obwohl der 21-Jährige von Schwimmern und nicht von Mitarbeitern des Bades gefunden wurde, liegen laut Staatsanwaltschaft keine Anhaltspunkte dafür vor, dass das Personal im Bad seine Aufsichtspflicht verletzt hat.

Stadt Wildeshausen überprüft Abläufe im Krandelbad

Bei der Stadtverwaltung möchte man sich auf Nachfrage nur ungern zu dem Unglück äußern. „Aus Pietät und mit Rücksicht auf die Familie“, sagte Stadtsprecher Hans Ufferfilge, der allerdings mitteilte, die Stadt habe im Nachgang ihre „Hausaufgaben“ gemacht und die Betriebsabläufe überprüft. Es hätten sich aber keine Anhaltspunkte ergeben, etwas verändern zu müssen.

Wildeshausen: Mindestens zwei Personen hatten Aufsicht im Krandelbad

Die Aufsicht über alle vier Becken, zum Zeitpunkt des Unglücks war noch Freibadsaison, muss durch mindestens zwei Personen erfolgen, da das Springerbecken weder vom Hallenbad noch von den 50-Meter-Bahnen aus einsehbar ist. Das Unglück soll sich am späten Nachmittag/Abend ereignet haben. Und offenbar war der 21-Jährige allein im Springerbecken, als es passierte.

Laut Ufferfilge ist es das erste Mal in seiner mehr als 20-jährigen Tätigkeit bei der Stadt, dass sich ein tödlicher Unfall im Krandelbad ereignet hat. Er versicherte auf Nachfrage, dass es eine entsprechende Nachsorge für die städtischen Mitarbeiter gegeben habe, die mit der Situation konfrontiert worden waren. „Wir haben sie ins Stadthaus geholt und Gespräche geführt.“