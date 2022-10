Tödliche Gefahr auf der Straße: Viele Pedelec-Unfälle im Landkreis Oldenburg

Zahl der extremen Unfälle von Pedelec-Fahrern in letzter Zeit hoch

+ © dpa Pedelecfahrer unterwegs: In den vergangenen Monaten sind mehrere Menschen im Landkreis Oldenburg schwer oder tödlich verunglückt. © dpa

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Dierk Rohdenburg schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Zurzeit sind viele Pedelec-Fahrer im Landkreis Oldenburg in Unfälle verwickelt. Die Verkehrswacht geht davon aus, dass die Dunkelziffer noch höher ist.

Wildeshausen – Die Horrornachrichen reißen nicht ab. Allein seit dem 1. Juli ereigneten sich im Landkreis Oldenburg und in der Stadt Delmenhorst 13 von der Polizei registrierte Unfälle mit Pedelecs – Fahrrädern mit Motorunterstützung bis zu 25 Stundenkilometern Geschwindigkeit.

Die Dunkelziffer der Unfälle dürfte nach Einschätzung von Peter Wildbredt von der Verkehrswacht des Landkreises Oldenburg deutlich höher sein, weil bei kleineren Vorfällen gar nicht die Polizei gerufen wird.

Bei den polizeilich gemeldeten Unfällen gab es sieben Leichtverletzte, zwei Schwerverletzte, einen lebensgefährlich Verletzen sowie zwei Tote allein in den vergangenen vier Monaten.

In der Regel, so zeigen es die Polizeiberichte, sind ältere Menschen beteiligt. Beispielhaft sei ein 85-jähriger Harpstedter genannt, der am 6. Oktober die Nordstraße von der Straße „Am langen Acker“ kommend überquerte, ohne den bevorrechtigten Verkehr zu beachten. Er wurde lebensgefährlich verletzt.

Am 4. Oktober befuhr ein 65-Jähriger aus der Gemeinde Ganderkesee mit einem Pedelec den Radweg der Huder Straße von Bookholzberg in Richtung Hude und überquerte die Fahrbahn, ohne die Vorfahrt eines Autofahrers zu beachten. Der Mann starb nach dem Unfall im Krankenhaus.

Am 7. September befuhr ein 69-jährige Delmenhorster mit einem Pedelec den Radweg der Stedinger Landstraße in stadtauswärtiger Richtung. Beim Passieren der Kreuzung zur Stromer Landstraße wurde er vom Kleinwagen einer 60-Jährigen aus Bremen erfasst. Der Mann starb wenig später im Krankenhaus.

Nicht immer sind die Pedelec-Fahrer schuld am Unfall. Manches Mal schätzen andere Verkehrsteilnehmer die Geschwindigkeit der motorisierten Fahrräder einfach falsch ein, weshalb es zu Kollisionen kommt. Aber oft sind auch die Menschen auf dem Sattel das Problem. „Viele fahren damit, weil ihnen das normale Radfahren zu mühsam war“, sagt Polizeipressesprecher Albert Seegers. „Sie beachten aber nicht, dass im Alter die Reaktionsfähigkeit nachlässt und die Wahrnehmung von Gefahrensituationen schwieriger wird.“

Geschwindigkeit muss realistisch eingeschätzt werden

Sicherheitsgefährdend sei, dass viele Pedelec-Fahrer Probleme haben, ihre Geschwindigkeit realistisch einzuschätzen. Zudem verzichten viele von ihnen auf einen Helm, obwohl der schon bei der Benutzung von normalen Fahrrädern zweckmäßig sei.

Die Verkehrswacht im Landkreis Oldenburg bietet regelmäßig Kurse für Pedelec-Fahrer an, um sie im Straßenverkehr zu schulen. Es gibt aber auch Broschüren, in denen erklärt wird, wie ein Pedelec richtig eingestellt und gefahren wird. Diese Broschüren sind ebenso bei der Polizei erhältlich. Wer mag, kann sich die Publikationen im Internet ansehen und herunterladen.

www.deutsche-verkehrswacht.de