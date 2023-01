Tochter der verstorbenen Seniorin aus Klosterseelte lobt Rettungskräfte: „Verkettung unglücklicher Umstände“

Von: Dierk Rohdenburg

Vergebliche Suche: Mit einer Wärmebildkamera wollten die Rettungskräfte die vermisste Seniorin aufspüren. © Stiller

Klosterseelte – Das Verschwinden einer 84-jährigen dementen und orientierungslosen Frau am Donnerstagabend aus einem Pflegeheim in Klosterseelte beschäftigt die Menschen in der Region weiter.

Nun hat sich die Tochter der verstorbenen Seniorin gemeldet und lobt die „hervorragende Arbeit“ der Helfer vor Ort: „Die Polizei und Feuerwehr waren einfach großartig und haben wirklich alles Erdenkliche versucht, sie zu finden.“

Ihre Mutter sei aber nicht – wie von der Polizei angegeben – durch eine Nottür aus dem Heim gelangt, betont sie. „Eine weitere, ebenfalls schon etwas demente Frau in einem Erdgeschosszimmer wurde von meiner Mutter bedrängt, sie durch die Terrassentür gehen zu lassen. Meine Mutter konnte da sehr hartnäckig sein. Irgendetwas hat sie wohl veranlasst, zu so später Stunde im Schlafanzug hinaus zu wollen, um kurz eine Runde zu gehen. Die bedrängte Dame konnte nicht richtig realisieren, dass sonst alle Türen verschlossen waren, um wieder ins Haus zu gelangen“, schreibt sie an die Redaktion.

Ihre Mutter habe früher auch ein Zimmer im Erdgeschoss gehabt. Nachdem es mit der Demenz schlimmer geworden sei, sei sie nach ein paar Jahren ins Dachgeschoss gezogen, damit sie nicht einfach durch die Terrassentür unentdeckt ihre Touren machen konnte.

In geschützter Ecke zum Schlafen gelegt

Die Mutter habe dann auf dem Grundstück, auf dem sie später leblos gefunden worden war, eine Gartenpforte geöffnet und wieder verschlossen, um sich in der sehr geschützten Ecke zwischen einem hohen, blickdichten Holzzaun und dem großen leeren Pool ins Gras zum Schlafen zu legen. „Sie zog vorher noch die Schuhe aus und legte sich dort hin, wie in ein Bett. Dabei ist sie dann in der Nacht für immer eingeschlafen“, so die Tochter, die dabei war, als mit der Drohne und der Wärmebildkamera der nähere Umkreis abgesucht wurde.

„Ich gehe davon aus, dass ausgerechnet in diesem Garten zwischen dem hohen Holzzaun mit dauergrüner Hecke dahinter und der hohen Poolwand in der Ecke unter einem kleinen Obstbaum, bei leichtem Nieselregen die Infrarotstrahlen der Drohnenkamera nicht durchdringen konnten“, berichtet die Tochter. „Ich habe es mir im Einsatzwagen auch angesehen, und wir konnten da nichts entdecken. Selbst die sensible, hoch technisierte Kamera des Helikopters am Freitag, konnte dort keine Restwärme erkennen.“

„Einfach unergründliche Geschehnisse“

Für die Tochter sind es „einfach unergründliche Geschehnisse, die bei meiner Mutter zu ihrem Tod geführt haben“. „Ihre Seele hat wohl nun einen Weg gefunden, von dieser Welt zu gehen, und niemandem kann man hier die Schuld geben. Es war einfach eine Verkettung unglücklicher Umstände, damit sie nun in Frieden ruhen kann“, so die Tochter. „Wir sind jedenfalls beruhigt, dass sie nicht gelitten hat – oder vorher noch mit schwerer Krankheit bettlägerig war, wo sie doch so gerne in der Natur spazieren ging. Natürlich sind wir sehr traurig, aber etwas dabei sagt uns: Es sollte wohl so sein.“