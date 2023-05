Tobias Wüppenhorst ist neuer König der Wildeshauser Schützengilde

Von: Dierk Rohdenburg

Der neue König Tobias Wüppenhorst jubelt mit seiner Frau Nina und der Tochter. © bor

Wildeshausen – Tobias Wüppenhorst ist neuer König der Wildeshauser Schützengilde. Er setzte sich am Dienstagabend gegen 50 Anwärter durch, die in sieben Durchgängen schossen.

Eine solch hohe Zahl an Schützen gab es schon lange nicht mehr. Deshalb zog sich der Wettbewerb mit einigen Stechen recht lange hin. Der Königsschuss fiel um 19.03 Uhr.

Wüppenhorst kommt aus Lutten. Der 41-Jährige hatte sich kurzfristig nach dem Ausmarsch entschieden, am Schießen teilzunehmen, und war das erste Mal dabei. Ehefrau Nina musste deshalb schnell mit der Tochter in den Krandel kommen, als er im ersten Durchgang nach einem Stechen als Schnellster den Vogel von der Stange holte. Der Dachdecker ist seit 2011 in der Wildeshauser Schützengilde Mitglied.

Richtig voll wurde es beim Königsschießen im Krandel. © Privat

Im Finale fanden sich weitere klangvolle Namen: So war mit dem 52-jährigen Karsten Meyer der Sohn von Oberst Willi Meyer mit dabei. Oliver Kuraschinski, Neffe des Generals Jens Kuraschinski, schaffte es ebenfalls ins letzte Schießen. Mit dabei war auch der Stürmer der 1. Herren des VfL Wittekind Wildeshausen, René Tramitzke. Er ging gehandicapt ins Finale, weil er sich beim Umschießen am Daumen verletzt hatte.

Der Dienstag nach Pfingsten hatte für die Gilde mit guten Zahlen begonnen: 108 Rekruten traten auf dem Marktplatz in die größte Bürgergesellschaft Wildeshausens ein. Zahlreiche Besucher waren auch beim Rockappell auf der Herrlichkeit dabei.

Der Ausmarsch in den Krandel startete um 15 Uhr pünktlich: Bei bedecktem Himmel konnte die Gilde eine Rekordbeteiligung registrieren: 3 416 Ausmarschierer wurden gezählt. Darunter waren rund 300 Musiker und 35 Offiziere. Zahlenmäßig am stärksten war die Kompanie Westertor mit 1 370 Leuten – darunter 61 Musiker.

Gut gelaunt marschierten die Gildebrüder aus. © bor

Nach Angaben von Oberst Willi Meyer hat sich die neue Aufstellung bewährt. Den einzelnen Kompanien wurden verschiedene Bereiche an der Alexanderkirche zugewiesen, sodass der Abmarsch geordneter als in den Vorjahren ablief.

Gegen 15.30 Uhr trafen die ersten Gruppen im Krandel ein, wo sie vom General der Gilde, Jens Kuraschinski, begrüßt wurden. „Es ist immer wieder ein erhebendes Gefühl, euch hier im Krandel zu sehen“, rief er den Menschen zu. Auch Landrat Christian Pundt war vor Ort und wurde gleich vom General eingeladen, mit auf den König zu schießen. Das allerdings wäre nicht rechtmäßig gewesen, da Pundt erst seit einem Jahr Mitglied in der Gilde ist.

Polizeieinsatzleiter Frank Gravel zeigte sich mit dem bisherigen Verlauf des Gildefestes sehr zufrieden. Bislang habe man an allen Tagen lediglich sechs Körperverletzungen registriert. Das sei wenig, denn im vergangenen Jahr habe es allein am Sonntag mehr angezeigte Taten gegeben. Auch sonst feierten die Bürger sehr friedlich, für die Polizei sei das Einsatzgeschehen ruhig. dr

