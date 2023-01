„Strömers“ in Wildeshausen: Zweite Chance für alte Sofas, Tische und Schränke

Von: Dierk Rohdenburg, Tanja Schneider

Teilen

Eröffnet am 4. Januar sein Gebrauchtmöbelhaus in Wildeshausen: Kai Strömer. © Schneider

Das Gebrauchtmöbelhaus „Strömers“ öffnet am 4. Januar die Türen in Wildeshausen. Von Standardmöbeln bis hin zu Raritäten gibt es einiges.

Wildeshausen – Ein Faible für alte Möbel hatte Kai Strömer schon immer. Nun macht der Wildeshauser seine Leidenschaft zum Beruf. Im ehemaligen Fahrradladen an der Ahlhorner Straße 9 in der Kreisstadt - unmittelbar neben dem Ladenlokal, indem bis vor wenigen Jahren das „Trödelhaus“ war - hat er mit Unterstützung von Freunden das Gebrauchtmöbelhaus „Strömers“ eingerichtet. Die offizielle Eröffnung ist für Mittwoch, 4. Januar, geplant.

Auf 370 Quadratmetern finden die Kunden künftig Esstische, Stühle, Betten, Schränke, Sofas und mehr. Neben gebrauchten Standardmöbeln sind auch Raritäten, zum Beispiel Kunstwerke, dabei. Zudem gibt es im hinteren Ladenbereich Haushaltswaren wie Teller, Tassen und Thermoskannen. Einiges hat Strömer bei Internet-Versteigerungen oder auf Flohmärkten erworben und möchte es nun weiterveräußern. „Ich will das verkaufen, was andere nicht mehr haben“, sagt er. So habe er auch Schallplatten und Plattenspieler im Angebot. Vieles stammt aus Haushaltsauflösungen, beispielsweise Lampen oder Apothekerfläschchen. „Haushaltsauflösungen bieten wir auf Wunsch auch an“, berichtet der 39-Jährige, der sich beruflich regelmäßig neu erfindet. Ein Eisverkauf, die Tätigkeit als DJ sowie als „Blaulicht“-Journalist stehen unter anderem schon auf der Liste des aktiven ehrenamtlichen Feuerwehrmannes.

Alte Gegenstände finden eine neue Verwendung

Aktuell kümmert er sich in Teilzeit bei der Stadt um die Einrichtung von Flüchtlingsunterkünften. „Dabei habe ich gemerkt, dass die Nachfrage nach gebrauchten Möbeln allgemein groß ist“, erzählt er. Viele könnten sich neue Möbel nicht mehr leisten, andere wollten es aus Gründen der Nachhaltigkeit gar nicht. Strömer freut sich, wenn die alten Gegenstände neue Verwendung finden.

Geöffnet ist das Gebrauchtmöbelhaus montags bis freitags von 13 bis 18.30 Uhr.