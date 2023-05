51 Schützen im Krandel: Tobias Wüppenhorst ist neuer König

Von: Dierk Rohdenburg

Tobias Wüppenhorst auf der Sänfte. © bor

Wer wird Nachfolger als König der Wildeshauser Schützengilde? Verfolgen Sie den Wettbewerb in unserem Liveticker:

19.04 Uhr: Wir haben einen neuen König: Es ist Tobias Wüppenhorst.

18.53 Uhr: Das Finale beginnt.

18.50 Uhr: Nun haben wir auch den letzten Finalisten. Es ist Dirk Tangemann aus Hamburg.

18. 35 Uhr: Der vorletzte Finalist ist Oliver Kuraschinski. Er ist 27 Jahre alt und Neffe des Generals Jens Kuraschinski.

18.31 Uhr: Es siegt René Tramitzke. Er ist 30 Jahre alt und kommt aus Wildeshausen.

18.25 Uhr: Der Vogel fällt nicht. Jetzt wird er ganz locker befestigt.

18.18 Uhr: Es gibt ein Dreier-Stechen zwischen Philip Wisbar, René Tramitzke und Pascal Hesselmann. Alle drei trafen beim ersten Schuss.

18.13 Uhr: Der nächste Finalist ist Yannic Havekost. Er ist 33 Jahre alt und kommt aus Wildeshausen.

18.08 Uhr: Es siegt Karsten Meyer. Er ist 52 Jahre alt und wohnt in Viersen. Interessant: Er ist der Sohn von Oberst Willi Meyer.

18.02 Uhr: Es zieht sich. Beide treffen nicht. Der Vogel wird noch einmal gelockert.

17.53 Uhr: Stechen zwischen Karsten Meyer und Fabian Kemper.

17.47 Uhr: Der nächste Finalist ist Bastian Wollering. Er ist 38 Jahre alt und kommt aus Wardenburg. Er ist vom Beruf Polizist und hat zum zweiten Mal mitgeschossen.

17.40 Uhr: Der erste Finalist steht fest. Es ist Tobias Wüppenhorst. Er ist 41 Jahre alt und kommt aus Lutten. Der Dachdecker hat zum ersten Mal mitgeschossen.

17.35 Uhr: Der Vogel fällt. Und gleich das erste Stechen zwischen Michael Reisig und Tobias Wüppenhorst.

17.30 Uhr: Es geht pünktlich los. Möge der Beste gewinnen.

17.24 Uhr: Es schießen 51 Anwerter aufgeteilt in sieben Gruppen. Da muss der Vogel heute aber schnell fallen, um rechtzeitig durch zu sein.

17.20 Uhr: Offenbar wollen mehr als 40 Schützen antreten. Die genaue Zahl steht noch nicht fest.

17 Uhr: Aktuell können die Bewerber zur Probe auf den Übungspapagoy schießen.

Gegen 17.30 Uhr wird am heutigen Pfingstdienstag, 30. Mai, das Königsschießen der Wildeshauser Schützengilde eröffnet. In mehreren Runden werden die Finalisten am Schießstand ermittelt. Im Finaldurchgang kämpfen die Schützen um den entscheidenden Schuss, der den Papagoy von der Stange holt.

Gegen etwa 19 Uhr sollte der neue Wildeshauser Gildekönig 2023 feststehen. Damit dürfte die Entscheidung rund eine Stunde eher fallen als in den Vorjahren. Die Gilde möchte damit erreichen, dass der König eher in die Stadt einziehen kann. Vorteil für ihn: Er hat ein wenig mehr Zeit, sich für die Krönungszeremonie in der Gildestube und die Präsentation auf dem Rathausbalkon zusammen mit dem Schaffer vorzubereiten. Die neue Majestät tritt die Nachfolge von Timo Poppe an. Am Nachmittag wurde er durch drei Schüsse Schuss auf den neuen Papagoy in die Königskompanie aufgenommen.