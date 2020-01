Hilfe für Versuchstiere: Nach Tierschützer-Aktion kommt die entscheidende Nachricht

Tierversuchslabor LPT in Neu Wulmstorf

+ © dpa Ein Foto der Organisation Soko Tierschutz soll einen misshandelten Hund in dem Labor bei Hamburg zeigen. © dpa

Nachdem das Tierversuchslabor LPT in Neu Wulmstorf bei Harburg geschlossen wurde, will eine Tierschutzgruppe die Versuchstiere an Privatpersonen und Vereine vermitteln. Daraufhin gab es ein gewaltiges Feedback von Interessierten. Jetzt gibt es eine weitere bewegende Nachricht.