Tiertafel zieht bald an den Grünen Weg

Wildeshausen - Die Tierschutzgruppe aus Wildeshausen hat jetzt nach langer Wartezeit offiziell ihren neuen Namen und firmiert nun als Tierschutzgruppe Oldenburg Land im Vereinsregister. Die Mitglieder haben zudem Neues zu berichten. So bieten sie ab Freitag, 14. Dezember, auf dem Wildeshauser Weihnachtsmarkt eine Tombola an, bei der es zahlreiche attraktive Preise zu gewinnen gibt. Der Erlös wird für die eigene Arbeit verwendet.

Richtig interessant dürfte jedoch für einige Menschen die Nachricht sein, dass die Wildeshauser Tiertafel schon bald vom Reepmoorsweg an den Grünen Weg ziehen wird. Die Tierschutzgruppe kann dort drei Räume mit einer Gesamtgröße von rund 30 Quadratmetern nutzen und somit deutlich näher an der Innenstadt Futter und sonstige Tierbedarfsartikel an Bedürftige ausgeben, denen das nötige Geld fehlt.

„Wir sind gerade mit dem Umbau beschäftigt“, bestätigte die Vorsitzende der Tierschutzgruppe, Anne Grafe-Weibrecht. Nach Angaben das Hausbesitzers Frank Stöver müssen die Räume noch frostsicher gemacht und renoviert werden. Der Gebäudeteil sei früher von einem Hundefriseur genutzt worden, so der Inhaber.

+ Noch ist nicht viel davon zu sehen, dass hier die Tiertafel ihre Räume eröffnen wird. - Foto: Rohdenburg

„Es ist für uns eine Top-Lage“, findet Edith Kaminski, Pressesprecherin der Tierschutzgruppe. „Gerade für ältere Kunden ist das gut.“ Denn es sei schließlich nicht so leicht, viele Dosen Futter oder anderes Material über weitere Strecken auf dem Fahrrad zu transportieren. Wann genau es am Grünen Weg losgeht, ist noch nicht klar. Voraussichtlich öffnet die neue Tafel erst ab Februar ihre Türen, denn die Ehrenamtlichen haben auch sonst noch einiges zu tun. So wurden im Rahmen der vom Land Niedersachsen geförderten Kastrationsaktion zahlreiche Streunerkatzen tierärztlich versorgt und gechippt.

Neue Besitzer für zwei Hähne gesucht

Gerade in der Vorweihnachtszeit weisen die Tierschützer zudem darauf hin, dass sich Tiere nicht als Geschenk eignen und die Entscheidung, einen Vierbeiner anzuschaffen, sorgfältig vorbereitet werden sollte.

Aktuell sucht Kaminski Interessenten für die beiden Bressehähne Hansi und Hannes, die beide sieben Monate alt sind und dringend ein gutes und lebenslanges Zuhause benötigen. Wer helfen möchte, sollte sich unter Tel. 044351788 melden.

dr