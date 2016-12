Tierschützer verlieren auch den letzten Vertrag

Dötlinger Katzen nach Bergedorf

+ © dr Im Wildeshauser Katzenhaus leben nur noch wenige Tiere. Sie sollen aber nicht nach Bergedorf gebracht werden. © dr

Wildeshausen - Von Dierk Rohdenburg. Die Tierschutzgruppe Wildeshausen (TSGW) hat auch den letzten Fundtiervertrag mit der Gemeinde Dötlingen verloren, weil sie auf absehbare Zeit kein Tierheim anbieten kann. Unterdessen kündigen die Tierschützer an, weiter für einen eigenen Hof kämpfen zu wollen und die Tiere, die laut Vertrag mit den Gemeinden Hatten, Großenkneten und Dötlingen ab morgen im privaten Tierheim in Bergedorf untergebracht werden müssten, in eigener Obhut zu behalten.

Die Wildeshauser sprechen im Zusammenhang mit dem gewerblichen Tierheim in einer Pressemitteilung von „mittelalterlichen Haltungsbedingungen“, die „in keiner Weise tier- und artgerecht“ seien. „Wir haben über unseren Anwalt bereits das Veterinäramt sowie die betroffenen Gemeinden informiert“, heißt es in dem Brief.

Die Tierschützer schreiben, dass sie sich im November mit Vertretern der Gemeinden und dem Betreiber des Bergedorfer Tierheims getroffen hätten, um eine reibungslose Übergabe der Tiere vorzubereiten. Wie berichtet, hatten sowohl Hatten als auch Großenkneten die Verträge mit der TSGW zum Jahreswechsel gekündigt, weil der Verein derzeit keine Unterbringung in einem eigenen Tierheim anbieten kann.

„Die in Bergedorf vorgefundenen Unterbringungsmöglichkeiten für Katzen entsprachen nicht einmal annähernd den Empfehlungen des Deutschen Tierschutzbundes“, kritisieren die Tierschützer. „Für die ab 2017 von Bergedorf betreuten insgesamt elf Gemeinden standen lediglich zwei beheizbare Katzenstuben zur Verfügung, in denen es weder Körbchen, Höhlen oder Liegeplätze, geschweige denn Kratzbäume gab.“ Zusätzlich habe es noch einen Zwinger für eine Gruppe Aids-Katzen sowie einen dunklen Hundezwinger gegeben, indem eine Gruppe Leukose-Katzen ihre Dasein fristete.

+ Das Katzenhaus am Reepmoorsweg wird aufgegeben. Es soll ein neuer Tierschutzhof in Hanstedt gebaut werden. © dr

Die Tierschützer nennen zum Vergleich, dass man in der eigenen Notunterkunft am Reepmoor 14 Zwinger vorhält, von denen fünf beheizt sind. Es gebe ausreichend Liegeplätze und Höhlen sowie Kratzmöglichkeiten. Für Neuzugänge und Kranke sei eine Quarantänestation mit zwölf Plätzen vorhanden.

Angesichts dieses Vergleichs verlangen die Tierschützer, dass das Veterinäramt bei allen Betreibern von Tierheimen dieselben Maßstäbe ansetzt. „Bisher kann dies kaum der Fall sein“, schreiben sie mit Blick darauf, dass das eigene Katzenhaus nicht mehr genehmigungsfähig war.

Unklar ist allerdings derzeit, wie es für die TSGW mit dem Hof in Hanstedt weitergeht. Das Bauordnungsamt des Landkreises Oldenburg hatte diverse Ergänzungen zu dem Bauantrag verlangt und dafür eine Frist bis Anfang Januar gesetzt.

Da es noch keine Genehmigung für den Umbau des ehemaligen Schweinestalls in Hanstedt gibt, ist derzeit auch nicht klar, ob die TSGW mit 40 000 Euro von der Stadt Wildeshausen rechnen kann. Die Zusage war nämlich daran geknüpft, dass ein genehmigter Bauantrag bis Mitte November vorliegt „Sollte dieser Bauantrag aus Gründen, die die TSGW zu vertreten hat, nicht genehmigt oder die erforderliche Erlaubnis für eine Betreuung der Tiere nicht in Aussicht gestellt werden, wird der Zuschuss nicht gewährt“, heißt es in einem Beschluss des Verwaltungsausschusses.

Dötlingen hat unterdessen die Reißleine gezogen. Wie Bürgermeister Ralf Spille auf Nachfrage mitteilte, wurde vor kurzem ein Vertrag mit dem Tierheim in Bergedorf geschlossen, der optional nach einem Jahr kündbar ist. Damit könnte Dötlingen dann wieder seine Tiere bei der TSGW unterbringen, so Spille. Schließlich sei man dort sehr zufrieden gewesen. Aber angesichts der Mitteilung vom Landkreis, dass der Tierschutzhof in Hanstedt nach derzeitiger Lage nicht genehmigungsfähig sei, habe man reagieren müssen.