Erbin sperrt Geld aus Nachlass für Tierschützer

Von: Dierk Rohdenburg

Die Tierschutzgruppe ist dringend auf Spenden und Zuwendungen angewiesen. © TSGOL

Seit Jahren hoffen die Mitglieder der Tierschutzgruppe Oldenburg Land auf Geld aus einem Nachlass. Das wird ihnen aber bislang verwehrt.

Wildeshausen – Die Tierschutzgruppe Oldenburg Land (TSGOL) ist bei ihrer Arbeit – und auch für den Bau des Tierheims in Hanstedt – dringend auf Spenden angewiesen. Gerne hätten die Mitglieder dafür auch den niedrigen fünfstelligen Betrag aus einem Nachlass verwendet, der ihnen laut dem Beschluss des Nachlassgerichtes zusteht. Das Geld kommt aber nicht an, weil sich eine später eingesetzte Haupterbin der Verstorbenen dagegen sperrt und rechtlich eingeklagt werden müsste.

„Wir erhielten die Nachricht vom Nachlassgericht im Juli 2019“, berichtet TSGOLSprecherin Edith Kaminski. Eine Verbindung zwischen der Tierschutzgruppe und der Verstorbenen habe bereits seit 1995 bestanden, weil dort eine umfangreiche Katzenkastrationsaktion vorgenommen worden sei. Durch den so entstandenen persönlichen Kontakt habe ein körperlich schwer beeinträchtigter Hund, der von seinen damaligen Haltern eingeschläfert werden sollte, im Jahr 1997 durch Vermittlung der Verstorbenen ein neues Zuhause gefunden. Er sei erst im Jahr 2007 im stolzen Alter von fast 17 Jahren gestorben.

Tierschützer können die Blockade nicht nachvollziehen

„Aufgrund dieser gemeinsamen Vorgeschichte und des langjährig bestehenden Kontaktes wurde die Tierschutzgruppe als Miterbe bedacht“, berichtet Kaminski. Die Freude darüber sei allerdings dadurch getrübt worden, dass die im Testament bedachte Haupterbin ihren Anteil an eine dritte Person abgetreten habe, die wiederum bestreite, dass die TSGOL einen Erbschaftsanspruch hat. „Unseres Wissens hatte die Nacherbin weder Kontakt zur Erblasserin, noch war oder ist sie dem Tierschutz in irgendeiner Form verbunden“, so Kaminski. „Aus unserer Sicht ist überhaupt nicht nachvollziehbar, weshalb die Nacherbin die Auszahlung des Erbes bis heute blockiert. Wir können uns auch nicht vorstellen, dass dieses Vorgehen im Sinne der Miterbin wäre, die ihr die Erbschaft abgetreten hat und schon gar nicht im Sinne der Erblasserin, die eine grosse Tierfreundin war.“

Die Haupterbin wollte sich unserer Redaktion gegenüber nicht äußern. Nach Auskunft des Anwalts der TSGO, Joachim Musch, gibt es nun nur die Möglichkeit einer Klage.

Übrigens: Die TSG benötigt dringend die Hilfe eines Fliesenlegers beim Bau des neuen Tierheims in Hanstedt. Wer helfen kann, sollte sich unbedingt melden.