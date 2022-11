Tierheimbau in Wildeshausen: Spenden dringend erwünscht

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Noch einiges zu tun in Hanstedt: Die Tierschützer bitten die Bevölkerung um Unterstützung. © Rohdenburg

Wildeshausen – Viele Jahren haben die Tierschützer in Wildeshausen darauf gewartet, ein eigenes Tierheim zu bekommen. Nun geht es in der Bauerschaft Hanstedt aber gut voran mit dem Umbau eines ehemaligen Schweinestall zu einem neuen Domizil zum Schutz von Fundtieren sowie der Unterbringung von Pensionskatzen.



„Der Estrich ist drin und muss nun noch komplett aushärten“, freut sich die Vorsitzende der Tierschutzgruppe Oldenburg Land, Anne Grafe-Weibrecht. Derzeit seien Arbeiter mit der Verlegung von Versorgungsleitungen beschäftigt. Bald würden die Fenster und die Wände eingesetzt. Immer wieder sei es aber ein Problem, das nötige Material rechtzeitig geliefert zu bekommen.



Die Tierschützer sind allerdings wegen der hohen Kosten auf Hilfe von der Bevölkerung angewiesen. „Wir wissen, dass es eine nicht unerhebliche Anzahl an Personen gibt, die unsere Arbeit, und hier speziell unsere Bemühungen um ein Tierhaus in Wildeshausen, interessiert und sie wohlwollend begleitet haben“, betont Pressesprecherin Edith Kaminski. An alle diese Menschen richte sich die Bitte, den Verein entweder in Form von Sachspenden oder mit einer Geldüberweisung zu unterstützen. Wichtige Sachspenden könnten nach Angaben von Grafe-Weibrecht unter anderem weiße Wandfliesen, Dämmstoffe aller Art sowie Pflastersteine sein. Wichtig seien aber auch Zement, Aufputzschalter sowie Steckdosen und Raumtüren mit Zargen. Auf der Liste stehen zudem Füll- und Mauersand, Fliesenkleber und Dachplatten sowie -latten. Wer eine Sachspende platzieren möchte, meldet sich telefonisch 04431/7484171 bei Grafe-Weibrecht oder schreibt per E-Mail an kontakt@tsg-olland.de.



Wer spendet, kann auch eine Bescheinigung erhalten. Geldspenden gehen auf das Konto bei der VR Bank (DE79 2806 6214 000 2 4341 00). „Sie können sicher sein, jeder Cent wird für den Bau und damit für eine verbesserte Versorgung von in Not geratenen Tieren verwendet“, betont Kaminski. Der Verein hoffe, ab Sommer die Fundtierverträge mit der Stadt Wildeshausen abschließen zu können. Diese hatte er 2016 verloren, weil es keine geeignete Unterbringung mehr für Katzen gab.