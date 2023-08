Tiere saßen in einem Gebüsch: Drei Kitten in der Tasche ausgesetzt

+ © - Neugierig: Diese beiden Kitten wurden am Moorweg entdeckt. © -

Wer macht so etwas? In Wildeshausen wurden drei Katzen ausgesetzt und wären beinahe gestorben.

Wildeshausen – Der Sonntagsspaziergang von Karin Meyer und ihrer Tochter Lisa zusammen mit den Hunden in Wildeshausen entwickelte sich ganz anders als ursprünglich gedacht. Als sie den Moorweg beim neuen Regenwasserrückhaltebecken entlanggingen, hörte Karin Meyer das erbärmliche Geschrei von kleinen Katzen aus dem Gebüsch. „Ich kannte diese Laute, weil wir schon oft als Pflegestelle aktiv waren“, berichtete sie am Montag.

Sie sei über einen kleinen Graben gestiegen und habe im Gebüsch versteckt eine Tasche mit drei Kitten entdeckt. In der Tasche befand sich Futter, das aber bereits vom Regen durchnässt war.

Katzen kamen sofort

„Ich habe die Katzen gerufen, und sie sind sofort gekommen“, so Meyer. „Offenbar kannten die Kleinen schon Menschen. Sie waren sehr handzahm.“

Vermutlich hatte eine Person die Tiere ausgesetzt. „Vielleicht schon vor ein paar Tagen“, mutmaßt Meyer. Auf jeden Fall hätten die Kitten großen Hunger gehabt.

„Wir haben nicht lange gezögert und die Katzen mitgenommen“, berichtet sie. „Wir gaben ihnen Wasser und Futter und brachten sie zum Tierarzt.“ Doktor Ulli Rösel begutachtete und behandelte die Kitten. Sie hatten Spulwürmer und waren sehr dreckig. Dann konnten sie mit nach Hause genommen werden. „Hier sind sie im Trockenen und in Sicherheit“, betont Karin Meyer. „Wir werden sie aufpäppeln.“

+ Tasche und Futterbehälter: So fanden Meyers die Katzen am Moorweg. © Meyer

Weil sie nicht wusste, ob möglicherweise weitere Kitten in der Nähe sind, ließ sie die Tasche, in der die drei Tiere ausgesetzt worden waren, zunächst am Moorweg und kontrollierte alle paar Stunden, ob sich noch ein Tier oder gar die Mutter zeigt. Das war aber bis Montag nicht der Fall. Meyer fuhr gegen Mittag zur Polizei, um den Fund der Katzen anzuzeigen. „Dieser Vorfall macht mich immer wieder erneut traurig und wütend“, so die Wildeshauserin. „Ein Tierschutzverein kann helfen, und jeder Tierarzt hat eine Adresse, zu der man hingehen kann. Diese drei Kitten wären dort elendig gestorben. Vielleicht wären sie Raubvögeln zum Opfer gefallen. Es ist nicht fair, kleine Katzen oder andere Tiere sich selbst zu überlassen. Kein Lebewesen hat das verdient!“

Wer Hinweise zur Herkunft der Katzen machen kann, sollte sich unter Telefon 04431/9410 bei der Polizei melden. Wer einem oder mehreren der etwa acht Wochen alten Tiere ein neues Zuhause bieten möchte, kann sich bei Karin Meyer unter Telefon 0174/9402201 melden.