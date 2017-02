Tiere nach Bergedorf, Polizei zieht um

Wildeshausen - Die Tierschutzgruppe Wildeshausen (TSGW) hat bekanntlich keine Genehmigung für das Betreiben eines Tierheims bekommen. Kurz vor der Ratssitzung am Donnerstagabend teilte Wildeshausens Bürgermeister Jens Kuraschinski mit, dass die Fundtierverträge an den zweit günstigsten Bieter vergeben werden – an das Tierheim in Bergedorf. Das war der Beschluss des Verwaltungsausschusses kurz vor der Ratssitzung. Mit Ungnade soll jetzt ein Vertrag über vier Jahre abgeschlossen werden, der am 1. Juli in Kraft tritt.

Der Umzug des Wildeshauser Polizeikommissariats an die Daimlerstraße ist besiegelt: Bei der Gegenstimme von Karl Schulze Temming-Hanhoff beschloss der Rat die Aufstellung des Bebauungsplanes und die zweite Änderung des Satzungsbeschlusses für das Gewerbegebiet „Vor Lüerte“.

„Diese Änderung ist zwingend erforderlich, damit der Umzug endlich vollzogen werden kann. Der ist bekanntlich für kommendes Jahr geplant. Wir müssen das jetzt beschließen, damit derPolizei nichts mehr im Wege steht“, so Hartmut Frerichs (SPD). Temming-Hanhoff kritisierte hingegen, dass dieses Thema nicht näher und umfangreicher erörtert wurde.

Reichlich Diskussionen hatte es um eine neue Gleichstellungsbeauftragte gegeben. Dieser Posten ist jetzt mit Majken Hjortskov, Mitarbeiterin im Fachbereich „Zentrale Dienste, Bildung, Sport und Kultur“ der Stadtverwaltung besetzt. Bei einer Gegenstimme sprach sich der Rat für diese Lösung aus. Ihre Funktion erfolgt bis auf Weiteres gemäß der Hauptsatzung ehrenamtlich/nebenamtlich mit etwa 15 Stunden pro Woche.

Kreszentia Flauger (Linke), Christa Meenken (FDP) und Klaus Schultze (Grüne) war das jedoch entschieden zu wenig, sie forderten vielmehr, eine komplette halbe Stelle davon zu machen. „Es gibt ein Tendenz, die in die Zeit zurückführt, in der es noch keine Gleichstellungsbeauftragten gab. Nämlich nach dem Motto, dass eine Frau ohnehin nur an den Herd gehört“, so Flauger.

Schultze machte deutlich, dass es jetzt wichtig sei, neue Strukturen aufzubauen, da das „Feld“ lange Zeit brach gelegen habe. Und das brauche Zeit: „Eine Gleichstellungsbeauftragte muss zudem unabhängig arbeiten können. Daher ist eine volle halbe Stelle wichtig.“ Wolfgang Sasse (CDU) und Evelyn Goosmann (SPD) begrüßten hingegen die jetzige Lösung. Allerdings müsse geschaut werden, ob die Stunden ausreichen. Ansonsten müsse „aufgesattelt“ werden. - jd