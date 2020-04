Persönlicher Kontakt oft erforderlich

Selbstgefertigter Mundschutz: In der Praxis von Silke Rügge nähen die Mitarbeiterinnen selbst Masken.

Wildeshausen – Ob Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden oder Podologen – unter den Gesundheitsversorgern wächst in diesen Tagen die Verzweiflung. Grund ist, dass wegen der Corona-Krise immer mehr Patienten ihre Behandlungstermine absagen. Die selbstständigen Praxisinhaber und deren Angestellte bringt das nach eigenen Angaben immer näher an den Rand des wirtschaftlichen Ruins. Sollten die Praxen aus finanziellen Gründen schließen müssen, wird dies auch in Wildeshausen nicht nur jetzt in der Krise, sondern auf Dauer massive Versorgungsprobleme bringen, betonen unter anderem Onno Voß, Inhaber der Physiotherapiepraxis Westerkamp, und Silke Rügge von der Praxis für Ergotherapie, Logopädie und Lerntherapie.