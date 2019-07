Thema Gleichstellung in vielen Facetten im Internet vorgestellt

+ © Stadt © Stadt

Wildeshausen - „Was macht eigentlich eine kommunale Gleichstellungsbeauftragte?“ Mit dieser Frage kommen die Gleichstellungsbeauftragten in den Verwaltungen des Landkreis Oldenburges nach eigenen Angaben oft in Berührung. Weil ihr Themenspektrum umfangreich ist, oft sehr sensible Inhalte umfasst, und Hilfesuchende manchmal zögern, direkt Kontakt aufzunehmen, informieren die Gleichstellungsbeauftragten nun mit einem gemeinsamen Internetauftritt.