Teurer Tarifabschluss für Wildeshausen: Stadt braucht 300 .000 Euro für 2024

Von: Dierk Rohdenburg

Wegen der Tariferhöhungen im öffentlichen Dienst muss Wildeshausen einen Nachtragshaushalt aufstellen. © dpa

Wildeshausen – Die Tarifeinigung im öffentlichen Dienst belastet den Haushalt der Stadt Wildeshausen in einem höheren Maß als von Kämmerer Thomas Eilers veranschlagt.

Die Einigung sieht unter anderem steuer- und abgabenfreie Sonderzahlungen von insgesamt 3.000 Euro in mehreren Stufen vor. 1 240 Euro davon sollen bereits in diesem Juni fließen, weitere 220 Euro dann jeweils in den Monaten von Juli bis Februar 2024.

„Was die Mehrausgaben für dieses Jahr betrifft, liegen wir in der Kalkulation“, so Eilers. Die Stadt habe 450.000 Euro zusätzlich eingeplant und lege damit eine Punktlandung hin. Zum 1. März 2024 sollen die Entgelte allerdings in einem ersten Schritt für alle Beschäftigten um einen Sockelbetrag von 200 Euro angehoben werden. In einem zweiten Schritt soll der dann erhöhte Betrag noch einmal linear um 5,5 Prozent steigen – die Erhöhung soll allerdings in jedem Fall 340 Euro betragen. Das bedeutet für den Haushalt der Stadt eine Mehrbelastung von weiteren 300.000 Euro über die Planung hinaus. „Wir werden das in einem Nachtragshaushalt beordnen müssen“, kündigte Eilers an. Beratungen darüber seien für Ende des Jahres ohnehin geplant, weil für die Erweiterung der Hauptschule Planungskosten in Höhe von 420.000 Euro anfallen. Der Nachtragshaushalt muss erneut von der Kommunalaufsicht genehmigt werden, weil Teile des Investitionshaushaltes durch Kredite finanziert werden sollen.