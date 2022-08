Test: Wie gut ist die „Premium Fahrradroute“ durch Wildeshausen?

Von: Ove Bornholt

Los geht‘s: Von der Harpstedter Straße führt die Route zum anderen Ende der Stadt. © bor

Seit ein paar Jahren gibt es die „Premium Fahrradroute“ jetzt in Wildeshausen. Nun ist sie fast fertig. Wir haben sie getestet.

Wildeshausen – Die „Premium Fahrradroute“ durch Wildeshausen ist laut Baudezernent Manfred Meyer so gut wie fertiggestellt. Einzig ein Kreisverkehr vor der alten Feuerwehr sei noch denkbar, dort werde aber frühestens etwas passieren, wenn das Gebäude renoviert werde. Das ist der Anlass für die Redaktion, die Route zu testen.

Die Strecke

Die 5,7 Kilometer lange Route führt vom Neubaugebiet „Vor Bargloy“ über den „Lampenweg“, die Kapitän-Strasser-Straße, den Bargloyer Weg und die Bargloyer Straße zur Wilhelmshöhe. Von dort verläuft die Strecke kurz über die Ahlhorner Straße, folgt dann der Lade- und Bahnhofstraße in die Innenstadt. Über ein kurzes Stück der Westerstraße geht es auf die Huntestraße, durch Zwischenbrücken und schließlich auf die Harpstedter Straße bis zum Ortsausgang.

Die 5,7 Kilometer lange Route führt von einem Ende der Stadt zum anderen. © Google

Der Tester

Ich bin 35 Jahre alt, nicht besonders sportlich und nutze meistens das Fahrrad in Wildeshausen. Diese Strecke würde ich aber wahrscheinlich normalerweise doch eher mit dem Auto fahren – rein aus Bequemlichkeit. Der Test ist natürlich subjektiv. Außerdem sorgen sowohl die Uhrzeit als auch die Jahreszeit dafür, dass vermutlich nicht so viele andere Fahrzeuge wie sonst unterwegs sind.

Der Start

Nach der eigentlichen Arbeit geht es los. Ich starte um 18.11 Uhr am Ende der Harpstedter Straße – einfach, damit ich am Ende des Tests schneller zu Hause bin. Hier könnte ich mir ein Schild vorstellen: „Beginn der Fahrrad-Premium-Route“. Schließlich sollen die Radfahrer ja auch wissen, dass sie in Wildeshausen willkommen sind. Doch schnell wird deutlich, warum hier kein Schild steht. Es steht nur ein nicht besonders guter, kombinierter Geh- und Radweg zur Verfügung. Premium ist das nicht. Der Straße traue ich wegen der Bauarbeiten nicht so recht, aber nach Abschluss der Sanierung dürfen hier auch Radfahrer auf die Fahrbahn. Aber will man das? Auf der Harpstedter Straße sind die Autos ja doch recht zügig unterwegs. In Zwischenbrücken traue ich mich dann auf die Straße, hier gilt Tempo 30 für die Autos. Gemächlich rolle ich über die Brücken auf die alte Feuerwehr zu – das ist schon recht entspanntes Fahren.

Vor der alten Feuerwehr ist ein Kreisverkehr angedacht. Aber erst, wenn das Gebäude saniert wurde. © bor

Innenstadt

Um 18.20 Uhr bin ich am Huntetor. Zu Stoßzeiten meide ich die Innenstadt wie jeder vernünftige Wildeshauser – ob mit Rad oder Auto. Jetzt allerdings ist wenig los, und ich fahre ohne jegliche Probleme auf der Hunte- und der Westerstraße, bevor ich Richtung Bahnhof abbiege. Hier erwartet mich tatsächlich ein Stück „Premium“: Die Ampel ermöglicht eine entspannte Querung der Heemstraße und die Bahnhof- sowie die Ladestraße sind seit Kurzem als Fahrradstraßen ausgewiesen. Heißt: Die Zweiräder haben hier Vorrang vor dem motorisierten Verkehr. Das Verkehrszeichen gibt es zwar schon seit 25 Jahren, es wird aber zuletzt stärker von Kommunen verwendet – in Wildeshausen zum Beispiel rund um die Holbeinschule. „Das soll die Radfahrer ermutigen“, erklärt Baudezernent Meyer. Anlieger, also Anwohner oder Personen, die zu einem Grundstück oder beispielsweise zum Bahnhof wollen, dürfen die Straßen allerdings weiterhin mit Autos nutzen. Auch Busse und Taxen sind nach wie vor unterwegs.

Auf der vor Kurzem ausgewiesenen Fahrradstraße haben die Zweiräder Vorrang. © bor

„Vor Bargloy“

Eine kurze, wenig fahrradfreundliche Querung über die Ahlhorner Straße führt auf die Wilhelmshöhe, bevor es nach rechts auf die Bargloyer Straße geht. Auch hier gilt Tempo 30 für die Autos – anders als in Zwischenbrücken sind aber einige Fahrzeuge deutlich zu schnell unterwegs. Die geparkten Autos nerven etwas. Trotzdem: Eigentlich kann man hier ganz okay radeln (vor allem bergab). Und: Die Kreuzung über den Westring ist dank der neuen Ampel sicher und bequem. Das kurze Stück Bargloyer Weg, bevor es auf die Kapitän-Strasser-Straße geht, ist hingegen eher autofreundlich – hier macht das Fahrradfahren keinen Spaß. Dafür umso mehr auf dem letzten Stück: Der „Lampenweg“ ist neu asphaltiert und für Zweiräder gemacht. Einzig die Querung über die Gutenbergstraße stört ein wenig. Nach 22 Minuten komme ich im Neubaugebiet „Vor Bargloy“ an. Die Tour ist um 18.33 Uhr beendet.

Der „Lampenweg“ ist eigens für Radfahrer angelegt worden. © bor

Zuletzt bin ich die ganze Strecke vor knapp zwei Jahren mit dem Fahrrad-Aktivisten Martin Bruns gefahren. Seitdem hat sich einiges geändert – zum Besseren, wie ich finde. Von „Premium“ würde ich trotzdem nur abschnittsweise („Lampenweg“ und Fahrradstraße) sprechen.

Das Fazit

Zum Teil gibt es dafür natürlich bauliche Gründe – die Querung der Ahlhorner Straße wird vermutlich nie „Premium“ sein. Auf der anderen Seite wäre eine Ausweisung der Harpstedter Straße als Fahrradstraße vermutlich wegen des verhältnismäßig geringen Zweiradverkehrs vermessen und würde Pendler sowie Anwohner auf die Palme bringen.