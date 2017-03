Termin steht: Am 30. März kauft Polizei neues Gebäude

Wildeshausen - Eine jahrelange Hängepartie nähert sich endlich dem Ende. Am 30. März treffen sich Vertreter des Landesliegenschaftsfonds, der Polizeidirektion Oldenburg, der Stadt Wildeshausen und Immobilienverkäufer Helmut Müller in Wildeshausen beim Notar, um den Vertrag zu unterschreiben, mit dem sowohl ein Grundstück an der Daimlerstraße als auch ein Wohn- und Geschäftshaus in den Besitz des Landes Niedersachsen wechseln.

In das alte Polizeigebäude an der Herrlichkeit wurde schon seit einiger Zeit nichts mehr investiert, die Bebauungsplanänderung für das neue Polizeigebäude ist amtlich bekanntgemacht sowie und die Gelder für den Erwerb und Umbau der Immobilie stehen zur Verfügung. Somit können bald die Handwerker im neuen Domizil loslegen. Ein Umzug der Polizei dürfte aber erst 2018 erfolgen. Über die Nachnutzung der Häuser an der Herrlichkeit macht sich die Stadt Wildeshausen intensiv Gedanken.