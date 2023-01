Frist für Führerschein-Tausch läuft am Donnerstag ab

Von: Ove Bornholt

Der „Lappen“ muss getauscht werden. © Archiv

Besser schnell einen Termin machen: Die Frist für den Umtausch der alten Führerscheine läuft für die Jahrgänge 1959 bis 1964 Donnerstag aus.

Landkreis – Wer noch einen alten Führerschein hat – vor 1998 ausgestellt –, sollte sich mit dem Umtausch beeilen. Denn für die Jahrgänge 1959 bis 1964 endet Donnerstag, 19. Januar 2023, die Frist. Ab Freitag ist der alte „Lappen“ nicht mehr gültig.

Die Kreisverwaltung weist alle Fahrzeugführer der genannten Geburtsjahrgänge ausdrücklich darauf hin, dass die Frist für den Umtausch abläuft, teilte der Landkreis Oldenburg auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Personen, die ihren alten Papierführerschein in Grau oder Rosa nicht gegen einen der neuen, befristeten Kartenführerscheine umgetauscht haben, würden ab Freitag keine gültige Fahrerlaubnis mehr mit sich führen.

Dieser Verstoß kann mit einem Verwarngeld in Höhe von zehn Euro geahndet werden. Die Kreisverwaltung hat die Polizei aber darum gebeten, bei Kontrollen davon abzusehen, wenn bereits ein neuer Führerschein beantragt beziehungsweise ein Termin für den Umtausch vereinbart wurde.

„Wir gehen davon aus, dass wir bis 2033 insgesamt rund 70.000 bis 80.000 Führerscheine umtauschen müssen. Das ist eine enorme Mehrarbeit, die auf uns zugerollt ist und unsere Mitarbeitenden vor enorme Herausforderungen stellt“, teilt Oliver Hohnholt, Leiter des Straßenverkehrsamtes, mit. Trotz der hohen Arbeitsbelastung herrsche bei den Mitarbeitenden in der Führerscheinstelle eine hohe Motivation. „Das freut mich natürlich sehr.“

4000 Führerschein-Umtausch-Anträge im vergangenen Jahr

Anfangs hielt sich die Bevölkerung allerdings noch zurück. Während im Jahr 2020 lediglich 929 Führerscheine umgetauscht wurden, ist die Zahl im Jahr 2021 immerhin auf 2148 angestiegen. Im Jahr 2022 erfolgte dann eine weitere Steigerung: Laut Kreis sind „beachtliche“ 4009 Anträge eingegangen. Während der ersten beiden Januarwochen 2023 haben bereits mehr als 300 Umtauschanträge die Führerscheinstelle erreicht.

Die Kreisverwaltung weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Umtauschfrist für die Geburtsjahrgänge 1965 bis 1970 am 19. Januar 2024 endet. Alle Personen, die noch im Besitz eines Führerscheines sind, der vor dem 31. Dezember 1998 ausgestellt wurde, müssen diesen bis zu diesem Termin umgetauscht haben. Die Betroffenen sollten ihren Antrag aber nicht vor Juni einreichen. „Bei den Fahrerlaubnisinhabern, die bereits im Besitz eines Kartenführerscheines ohne Ablaufdatum sind, besteht die Verpflichtung zum Umtausch bis frühestens zum 19. Januar 2026. In diesen Fällen richtet sich der Umtausch nach dem Ausstellungsdatum des Führerscheines“, so der Landkreis.

Anträge können im Internet unter www.oldenburg-kreis.de heruntergeladen und nach Terminvereinbarung bei der Kreisverwaltung oder über die jeweilige Wohnsitzgemeinde eingereicht werden. Die Kreisverwaltung weist darauf hin, dass die Wartezeit für einen Termin im Kreishaus aktuell mehrere Wochen beträgt. Absagen sind per E-Mail an fuehrerschein.01@oldenburg-kreis.de möglich, damit der Termin anderweitig vergeben werden kann.

Die Gebühren bei einem Umtausch betragen derzeit 25,30 Euro, mit gleichzeitiger Verlängerung für Lkw 44,70 Euro. Folgende Unterlagen müssen zum Umtausch eingereicht werden: Kopie eines Personalausweises oder Reisepasses, ein aktuelles biometrisches Passbild, Kopie des vorhandenen Führerscheins, der Antrag für den neuen sowie gegebenenfalls ein Auszug aus dem örtlichen Fahrerlaubnisregister (Karteikarten-Abschrift) der Fahrerlaubnisbehörde, die den alten Führerschein ausgestellt hat.

Wochenlange Wartezeit für Kreishaus-Termine

Das mindestens einmalige persönliche Erscheinen auf der Führerscheinstelle oder in der Wohnsitzgemeinde ist weiterhin gesetzlich vorgeschrieben, so der Landkreis. Die Vorgänge für den Umtausch der alten Führerscheine seien aufwendig, da die Fahrerlaubnisdaten in der Regel nur als Karteikarte vorliegen und erst elektronisch erfasst oder von anderen Behörden angefordert werden müssten, wenn beispielsweise der Führerschein in einem anderen Landkreis ausgestellt worden ist.