150 Teilnehmer schlemmen auf der Westerstraße

Bürgerstiftung mit gelungenem Premieren-Picknick / Frühstück für den guten Zweck

+ Ein beliebter Mann: Manfred Sander schenkt Kaffee aus.

Wildeshausen – 10 Uhr am Morgen des Pfingstsonntags in Wildeshausen: Gähnende Gassi-Geher und Händler, die ihre Stände für den Handwerkermarkt aufbauen, säumen die ansonsten ausgestorben wirkende Westerstraße. Doch zu dieser für die Pfingstzeit frühen Stunde haben sich am Ende der Straße rund 150 Personen eingefunden, die am ersten Bürgerpicknick der Bürgerstiftung Wildeshauser Geest teilnehmen.